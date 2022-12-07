Isparta'da okullar 5 gün tatil edildi! Hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kritik rol oynuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye-Kazakistan Eğitim İşbirliği Çalıştayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde Türk dünyasının yeniden toparlanmaya başladığı, çok stratejik, tarihi, kritik bir süreçten geçtiğini söyeyen Kalın, 'Türk dünyası yeniden birleşiyor, yeni bir ufka açılıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan enerji ve gıda krizinde, Türk dünyasının ve Orta Asya'nın bundan sonra hayati bir rol oynamaya devam edeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.