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Isparta'da okullar 5 gün tatil edildi! Hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

Isparta'da bir okulda eğitime 5 gün ara verildi. Isparta'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Isparta'da okullar neden tatil edildi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ispartada okullar tatil mi edildi? Ispartada neden okullar tatil edildi, hangi ilçelerde kaç gün okula gidilmeyecek?
Grip salgını

Isparta Sütçüler'de grip vakalarının artış gösterdiği okulda, tedbir amacıyla eğitime 5 gün ara verildi

ISPARTA'DA EĞİTİME 5 GÜN ARA VERİLDİ

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık'tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

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