Isparta'da okullar 5 gün tatil edildi! Hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

Isparta Sütçüler'de grip vakalarının artış gösterdiği okulda, tedbir amacıyla eğitime 5 gün ara verildi
ISPARTA'DA EĞİTİME 5 GÜN ARA VERİLDİ
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.
Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık'tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.