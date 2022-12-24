Özgün İstanbula kar yağacak mı?
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İstanbul’a kar yağacak mı?

Geçtiğimiz yıla göre İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normali ve üzerinde seyrediyor. Bu haftaysa havalar geçtiğimiz haftalara göre daha soğuk geçiyor. Ancak hava tahminlerine göre bir süre daha İstanbul'da kar yağması beklenmiyor. Her ihtimale karşı İstanbul’da kar için önlemler alınmaya başlandı. Birçok yol kenarına tuz kutuları konuldu. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da 5 günlük hava durumu tahminleri nedir? Detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul 5 günlük hava durumu
İstanbul hava durumu

İstanbul'da kar hazırlıkları başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığından AFAD'da kışa hazırlık toplantısı yapıldı.

METEOROLOJİ UZMANI ABDULLAH MACİT AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı. 3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

Meteoroloji Uzmanı Macit "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok. Genel olarak ocak ayından itibaren kar yağışı başlıyor ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz. İç bölgelerde kar yağması için -1 , -2 -3 derecelerde kar görebiliyoruz ama İstanbul için yüksek seviye -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz. Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'lerde geçen seneye göre daha az. Bütün Türkiye için geçerli olan yağışın az olduğu bir periyotumuz var ama daha aralık ve ocak ayımız var. Beklemekte fayda var" diye konuştu.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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