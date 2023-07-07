İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU | İstanbul Valiliği sağanak yağış uyarı yaptı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

AKOM İstanbul'da, bu geceden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıklarken, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyeceğini bildirdi. Bu geceden itibaren İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdiğini belirten AKOM, cumartesi öğle saatlerine kadar özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda uyardı.





AKOM verilerine göre yapılan açıklamada; Bu gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması beklendiği ifade edildi. Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde; Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile cumartesi akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin edildiği, mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Öte yandan İBB Ekiplerinin yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladıkları ifade edilirken olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimlerin yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçtiği belirtildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul’un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege’de kuzeybatı, Doğu Akdeniz’de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42



