EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İşte detaylar.

'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İşte detaylar.

Müsabakası devam eden güreşçiler, mücadelelerini sağanak altında yaptı. Karşılaşmalarını bekleyen bazı pehlivanlar ise sağanak nedeniyle tribünlerin altında yağıştan korunmaya çalıştı. Hakemler de yağmurluk giyerek müsabakaları yönetti.

Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar devam etmesi öngörülüyor. Yağış kent merkezinde de etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.