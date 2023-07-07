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Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar devam etmesi öngörülüyor. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda süren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pehlivanlar aniden bastıran sağanak yağışa yakalandı. Edirne 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:47 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İşte detaylar.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Edirne 5 günlük hava durumu için

KIRKPINAR'DA PEHLİVANLAR SAĞANAK ALTINDA GÜREŞTİ

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sağanak altında devam etti. Ata sporu yağlı güreşleri çeşitli boylarda Sarayiçi Er Meydanı'nda sürüyor. Öğle saatlerinde sıcakla mücadele eden pehlivanlar sağanakla serinledi.

Müsabakası devam eden güreşçiler, mücadelelerini sağanak altında yaptı. Karşılaşmalarını bekleyen bazı pehlivanlar ise sağanak nedeniyle tribünlerin altında yağıştan korunmaya çalıştı. Hakemler de yağmurluk giyerek müsabakaları yönetti.

Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar devam etmesi öngörülüyor. Yağış kent merkezinde de etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



#Edirne
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Sağanak yağış
#Kırkpınar
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