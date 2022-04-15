15 Nisan Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle 'güneşin doğduğu en hayırlı gün' olan cuma gününde, ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar, cuma namazı saatlerine göre ikamet ettikleri bölgedeki en yakın camileri ziyaret edecek.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (15 NİSAN)

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13.09

Ankara Cuma Namazı Saati: 12.54

İzmir Cuma Namazı Saati: 13.17

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

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