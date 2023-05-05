Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabı Diyanet'in "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden belli oldu. Türkiye'nin 81 ilinde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, perşembe gününden cuma namazı vakitlerine odaklandı. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabit bir ibadet olan cuma namazı, il il farklı saatlerde eda edilecek.

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.