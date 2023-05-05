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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 5 Mayıs cuma saatleri

Cuma namazı vakitleri araştırmaları hız kazandı. Mayıs ayının ilk Cumasında farz olan ibadetini camide cemaatle birlikte eda etmek isteyenler il il Cuma namazı saatlerini araştırıyor. Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? İşte 5 Mayıs Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin Cuma namazı saati...

09:17 . 5/05/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Cuma namazı

Cuma namazı

Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabı Diyanet'in "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden belli oldu. Türkiye'nin 81 ilinde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, perşembe gününden cuma namazı vakitlerine odaklandı. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabit bir ibadet olan cuma namazı, il il farklı saatlerde eda edilecek.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 5 MAYIS 2023 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:06
ANKARA:12:50
İZMİR:13:13
BURSA: 13:06

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.


#cuma namazı
#cuma saatleri
#diyanet
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