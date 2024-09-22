EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Yıldızeli ve Elmadağ Yüksek Hızlı Tren istasyonu açıldı mı?

Yıldızeli ve Elmadağ Yüksek Hızlı Tren istasyonu açıldı mı?

17:1522/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yıldızeli ve Elmadağ YHT istasyonları açılıyor
Yıldızeli ve Elmadağ YHT istasyonları açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda yer alan Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının yarın hizmete alınacağını duyurdu. Yeni istasyonların açılmasıyla birlikte seyahat süreleri kısalacak ve ulaşım daha konforlu hala gelecek. İstanbul-Sivas YHT Hattı ile 4,5 ayda 200 bin 186 yolcu seyahat etti.

Yıldızeli ve Elmadağ YHT istasyonları yarın hizmet vermeye başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara-Sivas YHT Hattı'nda yer alan Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının hizmete alınacağını belirtti.

İstanbul-Ankara-Sivas YHT hattı Yıldızeli ve Elmadağ istasyonu açıldı mı?

Uraloğlu yazılı açıklamasında, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 26 Nisan 2023'te hizmete sunulduğunu, İstanbul-Sivas Hattı'nda ise yolcu taşınmasına 4 Mayıs 2024'te başlandığını anımsattı.

İstanbul-Ankara-Sivas YHT Hattı'nda yer alan Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının da yolcuların hizmetine açılacağını bildiren Uraloğlu, "En son 23 Ağustos'ta yolcu kullanımına sunulan Yerköy İstasyonu'nun ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarımızı da 23 Eylül Pazartesi günü hizmete alıyoruz. Yarından itibaren hem İstanbul-Sivas YHT hem de Ankara-Sivas YHT, vatandaşlarımızın konforlu ve hızlı ulaşım ihtiyacına cevap veren bu iki istasyonumuzda yolcularını karşılayacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul-Sivas YHT Hattı hattını kaç kişi kullandı?

Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin Ankara merkezli YHT ağına bağlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın hızlı tren konforuyla tanıştığına dikkati çeken Uraloğlu, "Açıldığı tarihten bugüne kadar Ankara-Sivas YHT Hattı'mız ile 1 milyon 306 bin 159 yolcu seyahat etti. Sadece 4,5 ayda ise İstanbul-Sivas YHT Hattı ile seyahat eden yolcu sayısının 200 bin 186'ya ulaştığını belirtmek istiyorum. Bu ilginin, yeni istasyonların hizmete girmesiyle daha da artmasını bekliyoruz. Her yeni istasyon, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgelerimiz arasındaki bağı güçlendiren bir köprü vazifesi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.



#İstanbul
#Ankara
#YHT hattı
#Yıldızeli
#Elmadağ

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yıldızeli ve Elmadağ Yüksek Hızlı Tren istasyonu açıldı mı?