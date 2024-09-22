Bakan Uraloğlu, diğer kesimde de yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Zorlu bir proje olduğunu söyleyebilirim. 7 tane istasyon, 23 tane tünel, 12 tane kaçış ya da emniyet tüneli dediğimiz tünel, 15 tane aç kapa tüneli, 34 tane demir yolu köprüsü, 15 adet viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit ve 208 menfezden oluşuyor. Burada çalışmalarımızı hızlıca devam ettiriyoruz.

Projenin sadece Bursa'yı sadece Ankara ve İstanbul’a değil bir taraftan da hâlihazırda hizmet eden Sivas hattına, yapım çalışmaları devam eden Kapıkule güzergahına ve yine Akdeniz'deki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattına kadar bağlanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Oradan Ovaköye kadar ve Kalkınma Yolu ile Basra Körfezi'ndeki Irak'ın Fav Limanı’na kadar esasında bir bağlantıyı sağlamış olacağız. Bir taraftan da yine Sivas'tan Bakü-Tiflis-Kars Hattımıza kadar bağlanacak olan bir projenin önemli bir parçasından bahsediyoruz.” diye konuştu.