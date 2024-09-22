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Bursa-Yenişehir hızlı tren hattı açılışı için gün sayıyor: Bursa-İstanbul 1 saat 15 dakikaya düşüyor

Bursa-Yenişehir hızlı tren hattı açılışı için gün sayıyor: Bursa-İstanbul 1 saat 15 dakikaya düşüyor

14:1922/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Bursa-İstanbul Yüksek Hızlı Tren ile 1 saat 15 dakikaya düşüyor
Bursa-İstanbul Yüksek Hızlı Tren ile 1 saat 15 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Şantiyesi’nde yaptığı açıklamada, Bursa-Yenişehir arasındaki 106 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarını 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Peki YHT ile Bursa-Ankara arası ne kadar sürecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Çevre Yolu açılışı vesilesiyle gerçekleştirdiği Bursa il ziyareti kapsamında Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Şantiyesi’nde yerinde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bursa-İstanbul arası YHT ile ne kadar sürecek?

Bakan Uraloğlu, diğer kesimde de yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Zorlu bir proje olduğunu söyleyebilirim. 7 tane istasyon, 23 tane tünel, 12 tane kaçış ya da emniyet tüneli dediğimiz tünel, 15 tane aç kapa tüneli, 34 tane demir yolu köprüsü, 15 adet viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit ve 208 menfezden oluşuyor. Burada çalışmalarımızı hızlıca devam ettiriyoruz.

Bu projemiz bittiği zaman Ankara'dan Bursa'ya seyahat süresi 2 saat 15 dakika sürecek. Aynı şekilde buradan İstanbul'a da 1 saat 15 dakikalık bir seyahat süresiyle seyahat etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Projenin sadece Bursa'yı sadece Ankara ve İstanbul’a değil bir taraftan da hâlihazırda hizmet eden Sivas hattına, yapım çalışmaları devam eden Kapıkule güzergahına ve yine Akdeniz'deki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattına kadar bağlanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Oradan Ovaköye kadar ve Kalkınma Yolu ile Basra Körfezi'ndeki Irak'ın Fav Limanı’na kadar esasında bir bağlantıyı sağlamış olacağız. Bir taraftan da yine Sivas'tan Bakü-Tiflis-Kars Hattımıza kadar bağlanacak olan bir projenin önemli bir parçasından bahsediyoruz.” diye konuştu.

#YHT
#Bursa-Yenişehir yüksek hızlı tren hattı
#İstanbul
#Ankara

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