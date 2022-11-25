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İstanbul baraj doluluk oranı kaç?

Kırklareli’nin Vize ilçesinden İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Papuçdere ve Kazandere Barajlarında da büyük oranda düşüş yaşandı. Barajlarda son aylarda milyonlarca metreküp su azaldı. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde olan baraj kalmadı. Peki İstanbul’daki barajların doluluk oranı kaç? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul baraj doluluk oranı kaç?
İstanbul baraj

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de bulunan barajların doluluk oranında düşüşler yaşanıyor. Trakya’dan İstanbul’a su taşıyan barajlarda da büyük tehlike kapıda. Beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor.

İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Baraj Adı

Baraj Kapasitesi (m3)

Doluluk Oranı (%)

Ömerli

235371000

36.26

Darlık

107500000

35.37

Elmalı

9600000

39.31

Terkos

162241000

40.21

Alibey

34143000

18.94

Büyükçekmece

148943000

42.37

Sazlıdere

88730000

41.21

Istrancalar

6231000

28.47

Kazandere

17424000

8.54

Pabuçdere

58500000

3.11

TRAKYA’DAKİ BARAJLARIN SON DURUMU

Edirne’de bulunan 6 barajda Mart ayında 286 milyon 977 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, Kasım ayı itibarı ile 190 milyon 949 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Mart ayında 277 milyon 30 bin metreküp olan su miktarı Kasım ayında 170 milyon 495 bine geriledi.

Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 209 milyon 266 bin metreküp olan su miktarı, 162 milyon 889 metreküpe düştü.

Yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Kasım ayı itibariyle 14 barajın ortalama doluluk oranları, 47’ye düştü.

İstanbul’un üzerini yağmur bulutları kapladı
FOTOĞRAF 5
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İstanbulda yağmur öncesi yağmur bulutlarının gökyüzünü kaplaması dron ile havadan görüntülendi.
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Galata kulesi ve tarihi yarımadanın üzerine çöken bulutlar ilginç manzara oluştururken, özellikle Galata Kulesinin ile birlikte kara bulutların ilginç görüntüsü sonrası kısa süreli yağışlar etkili oldu.
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Öte yandan İstanbul için bugünden sonra ise meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.
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İstanbul’un üzerini yağmur bulutları kapladı
İstanbul'da yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Galata Kulesi ve tarihi yarımadanın üzerine çöken yağmur bulutları ilginç manzaralar oluştururken yağmurun gelişi dron ile havadan görüntülendi.


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