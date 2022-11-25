İstanbul baraj doluluk oranı kaç?

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de bulunan barajların doluluk oranında düşüşler yaşanıyor. Trakya’dan İstanbul’a su taşıyan barajlarda da büyük tehlike kapıda. Beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor.

İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Ömerli 235371000 36.26 Darlık 107500000 35.37 Elmalı 9600000 39.31 Terkos 162241000 40.21 Alibey 34143000 18.94 Büyükçekmece 148943000 42.37 Sazlıdere 88730000 41.21 Istrancalar 6231000 28.47 Kazandere 17424000 8.54 Pabuçdere 58500000 3.11

TRAKYA’DAKİ BARAJLARIN SON DURUMU

Edirne’de bulunan 6 barajda Mart ayında 286 milyon 977 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, Kasım ayı itibarı ile 190 milyon 949 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Mart ayında 277 milyon 30 bin metreküp olan su miktarı Kasım ayında 170 milyon 495 bine geriledi.

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Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 209 milyon 266 bin metreküp olan su miktarı, 162 milyon 889 metreküpe düştü.

Yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Kasım ayı itibariyle 14 barajın ortalama doluluk oranları, 47’ye düştü.