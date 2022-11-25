İstanbul baraj doluluk oranı kaç?

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de bulunan barajların doluluk oranında düşüşler yaşanıyor. Trakya’dan İstanbul’a su taşıyan barajlarda da büyük tehlike kapıda. Beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor.
İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
Baraj Adı
Baraj Kapasitesi (m3)
Doluluk Oranı (%)
Ömerli
235371000
36.26
Darlık
107500000
35.37
Elmalı
9600000
39.31
Terkos
162241000
40.21
Alibey
34143000
18.94
Büyükçekmece
148943000
42.37
Sazlıdere
88730000
41.21
Istrancalar
6231000
28.47
Kazandere
17424000
8.54
Pabuçdere
58500000
3.11
TRAKYA’DAKİ BARAJLARIN SON DURUMU
Edirne’de bulunan 6 barajda Mart ayında 286 milyon 977 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, Kasım ayı itibarı ile 190 milyon 949 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Mart ayında 277 milyon 30 bin metreküp olan su miktarı Kasım ayında 170 milyon 495 bine geriledi.
Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 209 milyon 266 bin metreküp olan su miktarı, 162 milyon 889 metreküpe düştü.
Yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Kasım ayı itibariyle 14 barajın ortalama doluluk oranları, 47’ye düştü.