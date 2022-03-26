İstanbul Boğazı'nda kaç mayın görüldü: Mayınlar aktif mi?

İstanbul Boğazı'nda görülen mayınlar gündemde...

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşandı. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sarıyer-Garipçe açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilen mayın uzmanlar tarafından incelendi. Mayının etkisiz hale getirildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA KAÇ MAYIN GÖRÜLDÜ?

DHA, AA ve İHA'da yer alan son dakika haberine göre Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından incelendi. Milli Savunma Bakanlığı, "Cisim emniyete alınmış, maksatlı müdahale başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisme müdahale edildiğini bildirdi.

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda sabah saat 09.30 saatlerinde sivil ticari gemidekiler tarafından fark edilen mayın üzerine harekete geçildi. Bölgeye Sualtı Savunma Timleri (SAS) yönlendirildi. İstanbul Boğazı alarm nedeniyle çift yönlü gemi geçişine kapatıldı. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alındı ve etkisiz hale getirildi

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI MI?

İncelemelere helikopter de havadan destek verdi. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Bulunan mayın sonrası kapatılan Boğaz, 15.30 sularında yeniden trafiğe açıldı.

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MAYIN NEDİR?

Mayınlar temas ile kendini imha edebilen patlayıcılardan birisi olarak ifade edilebilir ve kullanım alanları da genellikle karada olmaktadır.

MAYIN ÇEŞİTLERİ

Kara mayın türleri

Tanksavar mayını

(kısaltması "AT mayını"), bir tür kara mayını olup tank ve zırhlı savaş araçlarına hasar vermek veya imha etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Başlıca türleri şunlardır:

- Tahripli

- Boşluklu imla haklı

- Çubuk tipi

- Yandan saldırı

- Arazi

Anti personel mayını

Kara mayını sınıfı içerisinde tanksavar mayını gibi taşıtlara karşı kullanılan türün dışındaki canlı insan hedeflerine karşı geliştirilmiş bir mayın türüdür.

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Başlıca türleri şunlardır:

- Dağılan ve kazıklı mayın

- Boşluklu imla haklı mayın

- Parça tesirli yönsel mayın

- Basınç mayını

- Sıçrayan mayın

- Napalm mayını

- Kimyasal mayın

Deniz mayını

Deniz mayını, savaş gemilerine veya denizaltılara zarar vermek veya imha etmek için suya yerleştirilen müstakil bir patlayıcı cihazdır.

Anti helikopter mayını

Nükleer kara mayını