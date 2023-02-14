Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin arama kurtarma çalışmaları devam ederken gözler, beklenen İstanbul depremine çevrildi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kalabalık bir şehir olan İstanbul'da beklenen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Peki İstanbul depremi ne zaman, şiddeti kaç olacak? Beklenen İstanbul depremi hangi illeri etkileyecek? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama!

İSTANBUL DEPREMİ HANGİ İLLERİ ETKİLEYECEK?

İstanbul depreminin Marmara Denizi’nin içinde meydana gelmesi bekleniyor. Bu durum da söz konusu olan depremin İstanbul dışında çevre illeri de etkileyeceğini gösteriyor.

Uzmanlar bu depremde Marmara Denizi’ne kıyısı olan her şehrin etkileneceği söylüyor. Yani bu deprem sadece İstanbul’u ve Balıkesir’i etkilemeyecek. Marmara Denizi’ne kıyısı olan Yalova, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir’in depremden ağır bir şekilde etkileneceği bilinmelidir.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür beklenen İstanbul depremi için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Uzman isim, İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.” dedi.

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM BEKLENİYOR?

Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş’ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ AKTİF/DİRİ FAYLARI

Türkiye'de diri fay hattı geçen 24 şehir bulunmaktadır: Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Bingöl.







