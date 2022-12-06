Özgün İstanbul depremi için uzmanlardan endişe uyandıran açılama Zaman çok daraldı
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İstanbul depremi için uzmanlardan endişe uyandıran açılama: Zaman çok daraldı

Tarihin en yıkıcı depremlerinden birisinin İstanbul'da yaşanması bekleniyor. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere 35 depremden yaralandı. Düzce depreminin ardından beklenen İstanbul depremi için uyarılar da gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremi için zamanın çok daraldığını ancak kentte hummalı bir çalışma görülmediğini açıkladı. Peki İstanbul depreminde merkez üssü neresi olacak? İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul depremi ne zaman, merkez üssü neresi olacak? Beklenen istanbul depremi nereleri etkiler?
İstanbul depreminde hangi ilçeler daha riskli?

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere 35 kişi yaralandı. Prof. Dr. Naci Görür beklenen İstanbul depremine ilişkin korkutan uyarıyı bir kez daha yaptı.

İstanbul depremi için Prof. Dr. Naci Görür’den endişe uyandıran açılama

Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremi için zamanın çok daraldığını ancak kentte hummalı bir çalışma görülmediğini belirterek, "Belediye ve hükümetin iş birliğiyle İstanbul'u depreme hazırlaması lazım. Ama hep ayrı telden çalınıyor maalesef. Bir bilim adamı olarak bunu görüyorum. İsyan da ediyorum, söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Türkiye'de hiçbir kurumun depreme hazır olduğunu görmedim" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “1999 depreminden sonra, 30 yıl içinde büyük bir deprem bekliyoruz deniyordu, üzerinden 22 yıl geçti. Yani İstanbul depreminde son çeyreğe girdik. 8 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 64’tür. İstanbul’un yapı stoku S.O.S. veriyor, çürük” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Büyükçekmece'den başlayarak özellikle Avcılar, Küçükçekmece depremden en çok etkilenecek ilçelerdir. Sonra Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Pendik'e kadar giden güzergahta eski yapı stoku var. Fayın Adalar ve Silivri tarafında kilitlendiğini biliyoruz. Özellikle bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin. 2000 yılı öncesinde yapılan binaları artık silmek gerekir” diye konuştu.

İstanbul depreminde merkez üssü neresi olacak?

1 milyona yakın binanın etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Altan, “İstanbul depreminde merkez üssünün Adalar ya da Silivri olacağını tahmin ediyoruz. Adalar'da meydana gelirse 7, Silivri'de ise 7-7,5 büyüklüğünde bekliyoruz. Bu depremden sadece İstanbul değil bütün Marmara Bölgesi etkilenecek. Yani 30 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 70 bin civarında binanın ağır hasar alacağını, toplamda 1 milyona yakın binanın depremden etkileneceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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