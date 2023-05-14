14 Mayıs 2023 Marmara Bölgesi İstanbul seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? İstanbul'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı , Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs İstanbul genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. İstanbul 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında İstanbul ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte belli olmaya başladı.

İstanbul ilçe sonuçları oy oranları son durum

İstanbul ilçe seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARIMURAT KURUM

ERKAN KANDEMİR

HASAN TURAN

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

HULUSİ ŞENTÜRK

MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

TUĞBA IŞIK ERCAN

İSMAİL ERDEM

YAHYA ÇELİK

BEHİYE EKER

SERKAN BAYRAM

ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

AZMİ EKİNCİ

NURETTİN ALAN

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

LEMAN YENİGÜN

ESMA ERSİN

UMUT ARMAN SONAY

ALİ SEVİNÇ

MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

RÜSTEM KABİL

ALİ YAZLI

AYDOĞAN AHIAKIN

ZEYNETTİN AYDIN

CEMAL DONAT

EBRU SARACOĞLU

AYŞEGÜL ESRA ATİK

FATİH ÖGÜN

ZEYNEP BAYIR

MURAT AÇIK

VELİ ARSLAN

YUNUS FIRAT AYDIN

MUSTAFA NAİM YAĞCI

FURKAN GÖKGÖZ

NURETTİN ALAGÖZ

AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN SOYLU

HALİT YEREBAKAN

RABİA KALENDER İLHAN

MEHMET ÖNDER AKSAKAL

MUSTAFA DEMİR

İSMAİL EMRAH KARAYEL

ZAFER SIRAKAYA

BÜŞRA PAKER

SEVAN SIVACIOĞLU

DERYA AYAYDIN

ADEM YILDIRIM

SENA NUR ÇELİK

AHMET BİLAL KIYMAZ

HÜSEYİN EROĞLU

ENES EMİNOĞLU

AHMET HAMDİ ÇAMLI

EMRE USTAOSMANOĞLU

ŞEVKİ ŞAR

CAHİT ALTUNAY

ÖMER FUAT GÜNDAY

ORHAN NARİN

SELÇUK KAR

KEMAL OĞUZ KIDİL

FERŞAT YILDIRIM

ECRİN NAZLI İNAN

NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

BEŞİR AÇIKÇA

AK PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NUMAN KURTULMUŞ

ÖZLEM ZENGİN

CÜNEYT YÜKSEL

ZEKERİYA YAPICIOĞLU

HALİS DALKILIÇ

RÜMEYSA KADAK

OĞUZ ÜÇÜNCÜ

BAYRAM ŞENOCAK

ŞAMİL AYRIM

SEDA GÖREN BÖLÜK

NİLHAN AYAN

YILDIZ KONAL SÜSLÜ

ŞENGÜL KARSLI

YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

HALİME KÖKCE

MEHMET SARI

NEVZAT ŞATIROĞLU

EKREM GÖRÇEKER

NECATİ KARAGÖZ

RASİM ERDOĞMUŞ

YUSUF ASLAN

MUSTAFA KORKUT

MUTLU BOZOĞLU

FETİ AHMET BALIN

OKTAY ŞAMDANLI

MEHMET YILDIZ

YILMAZ DURMUŞ

NEVİN MİNE VURAL

MEMET YALÇIN

NAZİF ÇETİN

RAMAZAN ARKAN

HARUN ÇELİK

RASİM YAĞAR

CEMAL TOPTANCI

RECEP SEYYAR

ALİ ÇİÇEK

CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. OĞUZ KAAN SALICI





2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ





3. FETHİ AÇIKEL





4. GÖKHAN GÜNAYDIN





5. BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)

6. AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)

7. ELİF ESEN (DEVA)

8. HASAN KARAL (DEVA)

9. CEMAL ENGİNYURT (DP)

10. SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)

11. ALİ GÖKÇEK

12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ

13. ÖZCAN BARİPOĞLU

14. SEVGİ KILIÇ

15. OLGUN ÇELİK

16. DOĞAN ÇAKMAK

17. KENAN OTLU

18. EFENDİ ARGUNŞAH

19. MURAT KANTEKİN

20. AYSEMİN GÜLMEZ

21. AHMET CAN YILMAZ

22. EBRU ZOR

23. ERDOĞAN ERDEN

24. FÜSUN SÖKMEZ

25. NECLA ERDEM

26. BÜLENT KULKULOĞLU

27. GÜLLÜ SARAN

28. YÜCEL OTO

29. NECDET AY

30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

31. HAKAN BEKAR

32. DURSUN CAN KIRTORUN

33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU

34. HALE DİLEK TOSUN

35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Namık Tan,

2. Yunus Emre,

3. Gökhan Zeybek,

4. Enis Berberoğlu,

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi),

6. Yüksel Mansur Kılınç,

7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi),

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA),

9. Berna Sukas (İYİ Parti),

10. Fuat Yıldırım,

11. Onur Aydın (İYİ Parti),

12. Işık Öğütçü,

13. Soner Özimer,

14. Mehmet Ali Yüksel,

15. Şaban Karaaslan,

16. Elmas Arus,

17. Muharrem Naci Temiz,

18. Selim Yalınkılıç,

19. Gözde Fil,

20. Bülent Ütebay,

21. Mehmet Süleyman Türker,

22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı,

23. Ali Arman,

24. Bediha Büyükgebiz,

25. Özgür Nemutlu,

26. Ezgi Pekşen,

27. Refik Ersin Eroğlu.

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Engin Altay,

2. Erdoğan Toprak,

3. Türkan Elçi,

4. İlhan Kesici,

5. Zeynel Emre,

6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA),

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi),

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi),

9. Özgür Karabat,

10. Medeni Yılmaz (DEVA),

11. Turan Taşkın Özer,

12. Doruk Bulut,

13. Oğuz Kemal Yakar,

14. Turgay Özcan,

15. Fevzi Donat,

16. Utku Caner Çaykara,

17. Hüseyin Remzi Gökbulak,

18. Bayram Ali Çeşmeci,

19. Recep Karakoç,

20. Burak Yıldırım,

21. Eda Kurt,

22. Kazım Özeren,

23. Margarit Dikme,

24. Mehtap Albayrak,

25. Nazlı Akyüz,

26. Özlem Durdağıdokuyucu,

27. Sinam Karahan,

28. Sinem Özcan,

29. Süleyman Şafak,

30. Cemal Doğan,

31. Hüseyin Arda Engizek,

32. Turgut Koç,

33. Server Gökmen,

34. Ender Unutanersözlü,

35. Neşe Kıyık,

36. Yaren Karaca

MHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayları

1 EDİP SEMİH YALÇIN

2 İZZET ULVİ YÖNTER

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5 MURAT ŞAHİN

6 ŞAHİN GÜRZ

7 FADİME ERSOY DURSUN

8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9 HİLAL DİLBER

10 AFŞİN BİRBEN

11 İREM ÇELİK

12 ERDEM DOĞRUER

13 YİĞİT EMRE ALTUN

14 FATİH ERYILMAZ

15 FEVZİYE HASASU

16 BAYRAM BİNİCİ

17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18 SELÇUK GÜVEN ÜLKER

19 GÖKSAL BEŞKAYA

20 FİKRİ AY

21 İLKER ÇAKIROĞLU

22 YUNUS EMRE DURMUŞ

23 ŞENEL USTABAŞI

24 GÖKMEN KAYIKÇI

25 CEMAL ALTUNHAN

26 FATİH KAYA

27 MAHMUT COŞKUN

28 MURAT CAN AYDIN

29 SERDAR BIYIKOĞLU

30 MÜCAHİT GÜNGÖR

31 MUSTAFA YETER

32 HALİL İBRAHİM UZ

33 SUAT ALTUNKAYNAK

34 UMUT AKBULUT

35 GÖKHAN ALPASLAN

MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2. bölge

1 CELAL ADAN

2 CEMAL ÇETİN

3 FERHAT ÇAKIROĞLU

4 NUR TUĞBA AKTAY

5 NİYAZİ PAKSOY

6 BİROL GÜR

7 YÜKSEL KALECİ

8 GÜLLÜ YENER

9 MAHMUT YALÇIN

10 TUĞRUL GÖK

11 AYHAN ARAS

12 FEİME AKINCI

13 NEVRA İMAMOĞLU

14 MEHMET ÇETİN

15 RECEP YAVAŞ

16 ALİ ATABEYOĞLU

17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ

18 SERKAN BÜYÜK

19 MURAT SANCAK

20 ERKAN ÖZÇELİK

21 CANER ÖNER

22 BEYDA NUR AYÇETİN

23 FERDA KAPUCUOĞLU

24 NECDET ÖZTÜRK

25 SERDAR DOYURAN

26 ALİCAN ERDOĞAN

27 CELAL DENİZ

MHP İstanbul 3. bölge Milletvekili Adayları

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 HAYATİ ARKAZ

4 ARZU ERDEM

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

6 DAVUT HASKIRIŞ

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

8 ÖZGE TEKOĞULLARI

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

10 METİN ARI

11 BAHATTİN ŞENGÜL

12 OSMAN BÜYÜKKAYA

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

14 ALPARSLAN ÇATAK

15 İLKAY KAYMAK

16 DİLARA ERKUT

17 ASLIHAN SOYLU

18 MUSTAFA SEPİN

19 JASMİNA TÜRKOĞLU

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

21 NERGİS GÖK

22 OKAN DEMİR

23 MESUT YILDIRIM

24 MUSTAFA ALP

25 MEHMET BAŞAK

26 MEHMET ŞENER ÇELİK

27 BEKİR SITKI KARAUSTA

28 MEHMET GALİP DERE

29 ENES YILMAZ

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

31 HAKAN ÖZTÜRK

32 HAKAN TOPSAKAL

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

34 MEHMET ALİ ÖZEL

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

36 BÜLENT ÖZCAN

İYİ Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları

NİMET ÖZDEMİR

BURAK AKBURAK

MUSTAFA CİHAN PAÇACI

BAVER MİROĞLU

DURSUN ÇOLAK

TAHA ORHUN ERTÜRKMEN

ALİ COŞKUN

EMİNE KÜÇÜKALİ

RAŞİT EMİR SÜER

MURAT KARAMAN

VEDAT BAYRAM

YÜCEL COŞKUN

OĞUZHAN HASAR

HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU

CEVAT SARAÇ

EMRE ZENGİN

MERAL ALEMDAR

AHMET ÇELEBİ

AHMET SELÇUK CAN

İHSAN ÖNDER ALBAYRAK

AYSEL KIRALİ

HÜLYA ARICI

UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

BARIŞ TAVLAŞOĞLU

KADİR KÜRŞAT ARSLAN

BÜLENT ASLAN

RAMAZAN UĞURAL

MEHMET ERİŞEN

ARİF TEVETOĞLU

AYŞE KIRAÇ

ERDAL DEMİR

SEDAT GÜRKAN

SEVİM DEMİR

CELAL MAHMUT SOLAK

NAZLI YURDUSEVEN

İYİ Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları

MEHMET SATUK

BUĞRA KAVUNCU

SALİM ENSARİOĞLU

BAHATTİN BAHADIR ERDEM

ECE GÜNER

HATİCE CEREN YILMAZ

HATİCE KAYALI

MÜJDAT ÖZTÜRK

MUSTAFA YAZICI

ABDULLAH ŞALCI

ALİ ÇELİK

FİSUN MEHLİKA TOCA

YILDIRAN ÖZEL

ALİ AKGÜN

ERİŞ CESUR

BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI

ERHAN ÖZKAN

BİLAL UZUN

GÖKHAN KARGI

HASAN HOŞBEN

RAİF GÜLER

ASLIHAN ELİBOL

YILMAZ DAĞDELEN

MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER

NAZLI ASPAY ŞENER

AFFAN MAHMUT KEÇECİ

ARZU BAŞKAN

ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları

ERSİN BEYAZ

SEYİTHAN İZSİZ

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

ŞÜKRÜ KULEYİN

CELAL KARAPINAR

HAMZA YURTSEVER

SELÇUK KEDİ

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

METİN BOZKURT

FEVZİ FATİH OĞUZ

ETHEM BAYKAL

ÜLKÜ AYAYDIN

DOĞAN AVCI

ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU

AYHAN BÖLÜKBAŞI

METE KOCA

SURURİ KARABAL

NAZMİYE İZGİN

SEVİNÇ GÜMÜŞ

MEHMET ALİ UYKUR

ZEKİ BULGAN

ARZU ÖNŞEN

ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY

HÜRANA GÜNGÖR

MELİHA APAYDIN

ARZU ŞİMŞEK

BUSE ALBAYRAK

MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

ATAKAN ÖZKAN

HASAN KAYA

ŞEREF TAMTÜRK

ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

BURAK USTALI

KÜRŞAT ÖZER

SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN

FİLİZ ÇELİK

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7 CHP % 26,4 HDP % 12,7 MHP % 8,3 İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

İstanbul hakkında bilgiler

İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında bulunan bir şehirdir. Türkiye'nin en kalabalık şehri ve aynı zamanda ticaret, sanayi, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezlerinden biridir. Boğaziçi'nde Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan köprüleri, tarihi yerleri, müzeleri, restoranları ve alışveriş merkezleri ile tanınır.

İstanbul, tarihi olarak Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde önemli bir şehir olmuştur. Şehir, tarihi yarımadada bulunan Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gibi önemli turistik yerlere ev sahipliği yapar.

İstanbul, Türkiye'nin ekonomik ve finansal merkezidir. Türkiye'de en fazla sayıda işletmenin bulunduğu şehirdir ve Türkiye'nin en yüksek maaşlı işlerinin çoğu İstanbul'da bulunur. Şehir ayrıca Türkiye'nin en büyük havaalanına, İstanbul Havalimanı'na ev sahipliği yapar.

İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük üniversitelerine ev sahipliği yapar. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi üniversiteler, ülkenin en iyi eğitim kurumlarından bazılarıdır.



