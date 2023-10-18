|
Özgün

İstanbul'da camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı: Namaza yabancı turistler de katıldı

İstanbul'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ve Sultanahmet Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına yabancı turistler de katıldı. Namaza katılan bazı vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. İşte detaylar.

14:34 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul haberleri

İstanbul haberleri

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusu doğrultusunda, kentteki tüm camilerde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu.
'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu,
kılındı ve dua edildi. İşte detaylar.

CAMİLERDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusu doğrultusunda, kentteki tüm camilerde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu.

Selanın ardından yapılan duyuruda, "tüm camilerde Filistin'de şehit olanların ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunacağı, dua edileceği, öğle namazından sonda da gıyabi cenaze namazı kılınacağı" belirtildi.

Namaza katılmak isteyen vatandaşlar,
, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi, Taksim Camisi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere kentteki camilere geldi.

Öğle namazından önce İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kılınan öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tutuldu.

Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ve Sultanahmet Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına yabancı turistler de katıldı.

Namaza katılan bazı vatandaşlar, İsrail'in
'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.


#İstanbul
#Filistin
#Gazze
#gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika:Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek