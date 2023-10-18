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CAMİLERDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusu doğrultusunda, kentteki tüm camilerde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu.
Selanın ardından yapılan duyuruda, "tüm camilerde Filistin'de şehit olanların ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunacağı, dua edileceği, öğle namazından sonda da gıyabi cenaze namazı kılınacağı" belirtildi.
Öğle namazından önce İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kılınan öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tutuldu.
Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ve Sultanahmet Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına yabancı turistler de katıldı.