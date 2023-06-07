Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restorana giden H.İ.K., iddiaya göre restoran sahibi Ö.O.'ya yanlışlıkla omuz attı. Olayın ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında restoran çalışanları yine iddiaya göre, Ö.O.'yu aldı ve bir odaya kapatarak saatlerce darbetti. Daha sonra hastaneye giden H.İ.K., hastane polisine başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu restoranda bir müşterinin de aldığı şemsiye parasını ödemediği için darbedilerek parasının alındığı saptandı. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işletme sahibi Ö.O. hakkında fiziki ve teknik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından işletme sahibi Ö.O.'ya, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma', 'Yönetme ve üye olma', 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Silah teşhir etme' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.