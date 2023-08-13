Geçtiğimiz günlerde etkili olan bunaltıcı sıcak hava dalgası yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. İstanbul, bugün rüzgarlı bir pazar sabahına uyandı. Öğleden sonrası için de yağış ve fırtına uyarısı geldi.

İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı geldi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

İstanbul için Hava Durumu

13 Ağustos 2023 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 29, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü az bulutlu, sıcaklık 30, 15 Ağustos 2023 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 30, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık 30, 17 Ağustos 2023 Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık 30.

İstanbul hava durumu: Yağış ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, fırtınanın etkili olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları "Çatı altlarında dolaşmayalım. Ağaç diplerine araçlarımızı park etmeyelim." dedi. Öte yandan Orhan Şen, Basra Körfezi'nden gelecek olan sıcak hava dalgasının başlayacağını söyleyerek etkilenecek olan illeri tek tek saydı.

Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: Serin bir hava etkili. Havada bulut var. Nem biraz fazla, bugün İstanbul en fazla 29 derece olacak. Rüzgar var, Kuzey Doğu'dan yani poyrazdan; İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı çıkışından ve Ege kıyılarına kadar etkili olacak. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve bu şeritte rüzar etkili olacak. Zaman zaman fırtına şeklinde esebilir. 30-40 kilometrelik bir rüzgar var ama 70-75 kilometreye kadar çıkabilecek. Fırtına esnasında çatı altlarında dolaşmayalım. Ağaç diplerine araçlarımızı park etmeyelim.

İstanbul'da öğleden sonra yağış var ama çok kuvvetli görünmüyor. Basra Körfezi'nden gelecek olan sıcak hava dalgası başlıyor. İç Anadolu, İç Ege doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusundaki şehirlerde aşırı derecelere ulaşabilecek. Malatya 44, Elâzığ 43, Ankara 38-39 derece olacak. Denizli-Afyon 38 dereceye, Konya 40 dereceye çıkacak. Buradaki insanlar dışarı çıkmasın önemli bir işleri yoksa. Önümüzdeki 5 gün sürecek bu sıcak hava dalgası. Beyaz ve bol giyinsinler. Bunun hissedilen sıcaklığı yok. Kuru hava olduğu için ne ölçüldüyse o olacak.

Marmara'da hava nasıl olacak?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor..

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 28°C