Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. 14 Haziran'da güncel hava durumu verilerine göre Meteoroloji'nin uyardığı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor! İşte bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya, Gaziantep çevreleri ile Bursa ve Bilecik'in doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Giresun çevreleri, Trabzon'un iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Giresun çevreleri, Trabzon'un iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU (14 HAZİRAN 2023)

İSTANBUL °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı







