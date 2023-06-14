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Bugüne dikkat Meteoroloji alarm verdi! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Ülke genelinde yağışın etkili olduğu görülüyor. Başta Ankara olmak üzere bazı şehir merkezlerinde ise kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'da 14 Haziran Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji güncel verilerine göre İstanbul hava durumu...

15:01 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. 14 Haziran'da güncel hava durumu verilerine göre Meteoroloji'nin uyardığı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor! İşte bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya, Gaziantep çevreleri ile Bursa ve Bilecik'in doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Giresun çevreleri, Trabzon'un iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Giresun çevreleri, Trabzon'un iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU (14 HAZİRAN 2023)

İSTANBUL °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



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#istanbul hava durumu
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