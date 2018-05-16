İstanbul için iftar vakti bugün saat kaçta? İstanbul’da iftara ne kadar kaldı?

İstanbul için iftar vaktini sizler için hazırladık. Sahura kalkarak orucunu tutan vatandaşlar, bir yandan da iftar vakitlerini merak ediyor. “İftara ne kadar kaldı?” diye merak edenler ise Diyanet tarafından yayımlanan imsakiyeyi inceliyor. Sizler de Diyanet 2018 İstanbul imsakiyesini merak ediyor ve İstanbul için iftar vakitlerini öğrenmek istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

İstanbul iftar vakti

2018 imsakiye

İstanbul'da ramazan ayının ilk sahuru

İstanbul'da ramazan ayının ilk sahuru öncesi pide almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde kuyruklar oluşturdu.

İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi pideler "11 ayın sultanı"nın başlamasından bir gün önce fırın, bakkal ve marketlerde yerini aldı.

Sahurda sıcak pide yemek isteyenler ise ramazan mesaisine başlayan fırınları tercih etti.

Ramazanın ilk gecesinde sahur için uyanan İstanbullular fırınların önünde kuyruğa girdi.

Gece geç saatlerde Fatih Kızılelma Caddesi'ndeki bir fırının önünde kuyrukta pidenin pişmesini bekleyen vatandaşlar, taş fırından çıkan sıcak pidelerini alarak evlerine döndü.

İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

İstanbul'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.

Kentte ilk teravih namazı için tercih edilen camilerin başında gelen Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Namaz öncesi vaaz veren Eyüp Sultan Camisi İmamı Erhan Mete, ramazan ayının güzelliğini, faziletini ve bereketini anlattı. Camiyi dolduran kalabalık, vaazın ardından yatsı ve teravih namazını eda etti.

Eyüp Sultan ve Sultanahmet Camisi başta olmak üzere kentteki bazı camilere asılan mahyalar da ışıldamaya başladı.