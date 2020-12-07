İstanbul Saç Ekim Merkezleri

Bu durum ise ülkemizde gerçekleşen saç ekim operasyonlarının hem daha başarılı olmasından hem de daha az maliyetli olmasından kaynaklanmaktadır. Saç ekimi bu nedenle sağlık turizmi açısından da ülkemize oldukça katkı sağlamakta. Türkiye’de saç ekim fiyatları ortalama 8.000 ila 15.000 TL iken Avrupa’da 10.000 Euro, ABD’de 20.000 dolar seviyelerine çıkabilmekte. Bundan dolayı da Türkiye, birçok Avrupalı ve Amerikalı turist için de tercih edilen bir destinasyon oluyor. İstanbul’da birçok saç ekimi merkezi olması da insanları başka sorular sormaya itiyor. En iyi saç ekim merkezi ve saç ekimi fiyatları gibi sorular oldukça popüler sorular arasında yer alıyor.

Saç Ekiminde İstanbul En Popüler Şehir

Türkiye’de en çok saç ekim merkezi hiç şüphesiz İstanbul’da yer almaktadır. Ancak asıl önemli olan İstanbul’daki saç ekim merkezlerinin niceliği ile değil niteliği ile ön plana çıkmasıdır. İstanbul’da yer alan birçok başarılı saç ekim merkezi hem birçok yabancı hastaya hem de Türk hastaya hizmet vermektedir. Tercihin bu yönde olmasının ana sebebi ise estetik açıdan saç ekimi alanında uzman doktorların ülkemizde olmasıdır. En ileri teknoloji ile en başarılı sonuçları veren saç ekimi merkezleri işte bu nedenlerden ötürü tercih edilmektedir. İstanbul’un peşi sırasında Ankara ve İzmir de saç ekim merkezleri bakımından ön plana çıkmaktadır.

En İyi Saç Ekim Merkezleri Nelere Dikkat Ediyor?

En iyi saç ekim merkezleri, saç ekimi operasyonlarının başarılı olabilmesi için birçok noktaya dikkat ediyor. Dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemli olanı ise steril bir ortamda operasyonların gerçekleşiyor olmasıdır. Saç ekim merkezleri operasyonlarını steril bir hastane ortamında gerçekleştirerek hasta sağlığına önem vermektedir.

Saç ekim merkezleri aynı zamanda hastaların operasyon öncesi muayenelerini güncel teknolojik şartlar altında gerçekleştirmelidir. Kişiye özgün tek kullanımlık steril ve hijyenik aletler kullanmalıdır. Saç ekimi operasyonları estetik operasyonlar olduğundan ötürü operasyon aşamaları standart olsa da hastaların kişisel durumları göz önünde bulundurularak operasyonlara başlanmalıdır.

Saç ekiminde özellikle ekilebilecek greft miktarını çok söyleyip operasyon fiyatını da az tutan saç ekim merkezlerine de dikkat edilmelidir. Neticesinde saç ekim operasyonlarının başarısını belirleyen en temel noktalardan biri de operasyonu gerçekleştiren hekimin alanındaki başarısıdır. Başarılı bir hekim ve ekibinin hastaya özgün planlamalar doğrultusunda gerçekleştireceği saç ekimi operasyonları çok başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır.

Türkiye’nin en iyi saç ekim merkezleri listesini incelemek için;

https://haberard.com/en-iyi-sac-ekim-merkezi-ve-sac-ekimi-fiyatlari/

Saç Ekimi Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Saç ekimi fiyatlarını etkileyen faktörler hakkında birçok insanın kafasında soru işaretleri bulunmaktadır. Günümüzde saç ekimi fiyatları birçok etmenden ötürü farklı bir şekilde etkilenmektedir. Operasyonların gerçekleştiği saç ekim merkezinin lokasyonu, operasyonu gerçekleştiren hekimin tecrübesi, uygulanacak olan teknik, merkezlerin sunmuş olduğu diğer hizmetler ve daha birçok faktör saç ekimi fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Saç ekim merkezlerinin saç ekimi fiyatlarını görmek için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

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Aynı zamanda operasyonun gerçekleşeceği klinik ortamı da fiyatların değişiklik göstermesinde rol oynamaktadır. Tam donanımlı bir hastanede gerçekleştirilen saç ekim operasyonları kliniklerde gerçekleştirilen operasyonlara nazaran daha pahalı olmaktadır. Hastaların da birçoğu tam donanımlı hastaneleri tercih etmektedir. Bu hastanelerde gerçekleşen operasyonlar, hastalara daha fazla güven vermektedir.

Diğer önemli faktörlerden biri de operasyonda kullanılacak olan tekniktir. Saç ekimi operasyonları birçok farklı teknikte gerçekleştirilmektedir. İçlerinde en çok tercih edilen teknik ise FUE tekniği ve DHI tekniğidir. Hastalar saç ekimi tekniklerine doktorları ile birlikte karar verirken kendilerine en uygun olan tekniği seçmeye çalışırlar. Operasyonlar tercih edilen saç ekimi tekniğine göre şekillenmektedir. Kullanılacak cihazlardan operasyonda yer alan ekibin büyüklüğüne kadar bir detay değişikliği olmasından ötürü fiyatlar farklı olacaktır. Ayrıca saç ekimi operasyonları sonrası uygulanabilecek ek hizmetler de fiyatlarda değişikliğe yol açabilmektedir. Bazı merkezler şehir dışından ve yurt dışından gelen hastalarına operasyon öncesi transfer ve otel gibi hizmetler de sunmaktadır. Sonuç olarak bakıldığında tüm bu faktörler saç ekimi fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.