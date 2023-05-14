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İstanbul 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge ilçeleri neler?

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri milletvekili seçimleri seçim bölgelerine göre yapılacak. İstanbul 1. Bölge, İstanbul 2. Bölge, 3. Bölge ile ilgili detaylar da YSK’nın bilgilendirmesinde yerini aldı. Peki, İstanbul 3. Bölge neresi? İstanbul 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge’de hangi ilçeler?

18:02 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul seçim bölgeleri

İstanbul seçim bölgeleri

İl olarak ülke genelinde en fazla milletvekili çıkaran şehir olan İstanbul 2023 seçimlerinde Meclis’e tam 98 milletvekili gönderecek. 3 farklı bölgeden oluşan İstanbul’da 1. 2. ve 3. Bölgeler farklı sayıda seçmene ve milletvekillerine sahip olacaklar. Peki, İstanbul birinci, ikinci, üçüncü seçim bölgesi hangi ilçelerden oluşuyor?

İSTANBUL 1. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER YER ALIYOR?

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

1- MURAT KURUM

2- ERKAN KANDEMİR

3- HASAN TURAN

4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

5- HULUSİ ŞENTÜRK

6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

7- TUĞBA IŞIK ERCAN

8- İSMAİL ERDEM

9- YAHYA ÇELİK

10- BEHİYE EKER

11- SERKAN BAYRAM

12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

13- AZMİ EKİNCİ

14- NURETTİN ALAN

15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16- LEMAN YENİGÜN

17- ESMA ERSİN

18- UMUT ARMAN SONAY

19- ALİ SEVİNÇ

20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

21- RÜSTEM KABİL

22- ALİ YAZLI

23- AYDOĞAN AHIAKIN

24- ZEYNETTİN AYDIN

25- CEMAL DONAT

26- EBRU SARACOĞLU

27- AYŞEGÜL ESRA ATİK

28- FATİH ÖGÜN

29- ZEYNEP BAYIR

30- MURAT AÇIK

31- VELİ ARSLAN

32- YUNUS FIRAT AYDIN

33- MUSTAFA NAİM YAĞCI

34- FURKAN GÖKGÖZ

35- NURETTİN ALAGÖZ

İSTANBUL 1.BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

1. OĞUZ KAAN SALICI

2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

3. FETHİ AÇIKEL

4. GÖKHAN GÜNAYDIN

5. BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)

6. AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)

7. ELİF ESEN (DEVA)

8. HASAN KARAL (DEVA)

9. CEMAL ENGİNYURT (DP)

10. SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)

11. ALİ GÖKÇEK

12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ

13. ÖZCAN BARİPOĞLU

14. SEVGİ KILIÇ

15. OLGUN ÇELİK

16. DOĞAN ÇAKMAK

17. KENAN OTLU

18. EFENDİ ARGUNŞAH

19. MURAT KANTEKİN

20. AYSEMİN GÜLMEZ

21. AHMET CAN YILMAZ

22. EBRU ZOR

23. ERDOĞAN ERDEN

24. FÜSUN SÖKMEZ

25. NECLA ERDEM

26. BÜLENT KULKULOĞLU

27. GÜLLÜ SARAN

28. YÜCEL OTO

29. NECDET AY

30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

31. HAKAN BEKAR

32. DURSUN CAN KIRTORUN

33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU

34. HALE DİLEK TOSUN

35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

İSTANBUL 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

1- EDİP SEMİH YALÇIN

2- İZZET ULVİ YÖNTER

3- MEMET BÜLENT KARATAŞ

4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5- MURAT ŞAHİN

6- ŞAHİN GÜRZ

7- FADİME ERSOY DURSUN

8- BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9- HİLAL DİLBER

10- AFŞİN BİRBEN

11- İREM ÇELİK

12- ERDEM DOĞRUER

13- YİĞİT EMRE ALTUN

14- FATİH ERYILMAZ

15- FEVZİYE HASASU

16- BAYRAM BİNİCİ

17- AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18- CAN ILDIRI

19- GÖKSAL BEŞKAYA

20- FİKRİ AY

21- İLKER ÇAKIROĞLU

22- YUNUS EMRE DURMUŞ

23- ŞENEL USTABAŞI

24- GÖKMEN KAYIKÇI

25- CEMAL ALTUNHAN

26- FATİH KAYA

27- MAHMUT COŞKUN

28- MURAT CAN AYDIN

29- SERDAR BIYIKOĞLU

30- MÜCAHİT GÜNGÖR

31- MUSTAFA YETER

32- HALİL İBRAHİM UZ

33- SUAT ALTUNKAYNAK

34- UMUT AKBULUT

35- OKAN ERTORUN

İSTANBUL 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

1.NİMET ÖZDEMİR

2.BURAK AKBURAK

3.MUSTAFA CİHAN PAÇACI

4.BAVER MİROĞLU

5.DURSUN ÇOLAK

6.TAHA ORHUN ERTÜRKMEN

7.ALİ COŞKUN

8.EMİNE KÜÇÜKALİ

9.RAŞİT EMİR SÜER

10.MURAT KARAMAN

11.VEDAT BAYRAM

12.YÜCEL COŞKUN

13.OĞUZHAN HASAR

14.HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU

15.CEVAT SARAÇ

16.YÜCEL AYDIN

17.MERAL ALEMDAR

18.AHMET ÇELEBİ

19.AHMET SELÇUK CAN

20.İHSAN ÖNDER ALBAYRAK

21.AYSEL KIRALİ

22.HÜLYA ARICI

23.UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

24.BARIŞ TAVLAŞOĞLU

25.KADİR KÜRŞAT ARSLAN

26.BÜLENT ASLAN

27.RAMAZAN UĞURAL

28.MEHMET ERİŞEN

29.ARİF TEVETOĞLU

30.AYŞE KIRAÇ

31.ERDAL DEMİR

32.SEDAT GÜRKAN

33.SEVİM DEMİR

34.CELAL MAHMUT SOLAK

35.NAZLI YURDUSEVEN

İSTANBUL 2. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?

Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerin de yer aldığı İstanbul ikinci bölgeyi oluşturan ilçeler şöyle: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.

İSTANBUL 2. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

İl genelinde 98 milletvekilimim çıkacağı İstanbul’da seçim bölgeleri arasında yer alan ikinci bölgede 4.341.423 seçmen bulunuyor. İstanbul 2. Bölgede toplamda 27 milletvekili çıkacak. YSK’nın aktardığı bilgilere göre ikinci bölgede 1 milletvekiline düşen nüfus sayısı 155 bin 50 olacak.

İSTANBUL 3. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?

Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerin de yer aldığı İstanbul üçüncü bölgeyi oluşturan ilçeler şöyle:

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ESENYURT

GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SİLİVRİ

İSTANBUL 3. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

İl genelinde 98 milletvekilimim çıkacağı İstanbul’da seçim bölgeleri arasında yer alan üçüncü bölgede 5 milyon 300 bini aşkın seçmen bulunuyor. İstanbul 3. Bölgede toplamda 36 milletvekili çıkacak. YSK’nın aktardığı bilgilere göre üçüncü bölgede 1 milletvekiline 153 binden fazla nüfus düşecek.



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