İstanbul seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isimleri
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme işlemi tamamlanmasıyla birlikte de oy sayımına geçildi. Seçim sonuçlarına ilişkin son açıklama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'den geldi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura mı kaldı?
- YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan’ın yüzde 5,17 Sayın Muharrem İnce’nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.
İstanbul cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne oldu?
İstanbul’da Anadolu Ajansı'ndan gelen verilere göre, oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,6 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 46,7, Sinan Oğan'ın oranı yüzde 4,5 olarak açıklandı.
2023 İstanbul milletvekili seçim sonuçları
Milletvekili genel seçimi Bursa sonuçlarına göre AK Parti ilde birinci parti çıktı. İstanbul’da AK Parti % 36, CHP % 24.3, Yeşil Sol Pati % 8.2, İYİ Parti % 8.1, MHP % 6.2 oranında oy aldı. İstanbul seçim sonuçları ile 98 vekili Meclis’e gönderecek.
İstanbul’da 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte İstanbul 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isim listesi
- Murat Kurum - AK Parti
- Erkan Kandemir - AK Parti
- Hasan Turan - AK Parti
- Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti
- Hulusi Şentürk - AK Parti
- Hulki Cevizoğlu - AK Parti
- Tuğba Işık Ercan - AK Parti
- İsmail Erdem - AK Parti
- Yahya Çelik - AK Parti
- Behiye Eker - AK Parti
- Serkan Bayram - AK Parti
- Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti
- Azmi Ekinci - AK Parti
- Nurettin Alan - AK Parti
- Oğuz Kaan Salıcı - CHP
- Gamze Akkuş İlgezdi - CHP
- Fethi Açıkel - CHP
- Gökhan Günaydın CHP
- Birol Aydın - CHP
- Ahmet Ersagun Yücel - CHP
- Elif Esen - CHP
- Hasan Karal - CHP
- Cemal Enginyurt - CHP
- Selim Temurci - CHP
- Ali Gökçek - CHP
- Suat Özçağdaş - CHP
- Edip Semih Yalçın - MHP
- İzzet Ulvi Yönter - MHP
- Nimet Özdemir - İYİ Parti
- Burak Akburak - İYİ Parti
- Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti
- Sırrı Süreyya Önder - YSP
- Kezban Konukçu - YSP
- Sera Kadıgil - TİP
- Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi
İstanbul 2. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isim listesi
- Süleyman Soylu - AK Parti
- Halit Yerebakan - AK Parti
- Rabia İlhan - AK Parti
- Önder Aksakal - AK Parti
- Mustafa Demir - AK Parti
- İsmail Emrah Karayel - AK Parti
- Zafer Sırakaya - AK Parti
- Büşra Paker - AK Parti
- Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti
- Derya Ayaydın - AK Parti
- Adem Yıldırım - AK Parti
- Sena Nur Çelik - AK Parti
- Namık Tan - CHP
- Yunus Emre- CHP
- Gökan Zeybek - CHP
- Enis Berberoğlu - CHP
- Mustafa Kaya - CHP
- Yüksel Mansur Kılınç - CHP
- İsa Mesih Şahin - CHP
- Evrim Rızvanlıoğlu - CHP
- Celal Adan - MHP
- Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti
- Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti
- Cengiz Çiçek - YSP
- Özgül Saki -YSP
- Ahmet Şık - TİP
- Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi
İstanbul 3. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isim listesi
- Numan Kurtuluş - AK Parti
- Özlem Zengin - AK Parti
- Cüneyt Yüksel - AK Parti
- Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti
- Halis Dalkılıç - AK Parti
- Rümeysa Kadak - AK Parti
- Oğuz Üçüncü - AK Parti
- Bayram Şenocak - AK Parti
- Şamil Ayrım - AK Parti
- Seda Gören Bölük - AK Parti
- Nilhan Ayan - AK Parti
- Yıldız Konal Süslü - AK Parti
- Şengül Karslı - AK Parti
- Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti
- Engin Altay - CHP
- Erdoğan Toprak - CHP
- Türkan Elçi - CHP
- İlhan Kesici - CHP
- Zeynel Emre - CHP
- Mustafa Yeneroğlu - CHP
- Bülent Kaya - CHP
- Doğan Demir - CHP
- Özgür Karabat - CHP
- Medeni Yılmaz - CHP
- Turan Taşkın Özer - CHP
- Feti Yıldız - MHP
- İsmail Faruk Aksu - MHP
- Ersin Beyaz - İYİ Parti
- Seyithan İzsiz - İYİ Parti
- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti
- Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP
- İskender Bayhan - YSP
- Çiçek Otlu - YSP
- Celal Fırat - YSP
- Erkan Baş - TİP
- Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi