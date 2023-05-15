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İstanbul 3. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri belli oldu

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçları göre, sandıkların yüzde 99.9’u açıldı. İstanbul milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 36, CHP % 24.3, Yeşil Sol Pati % 8.2, İYİ Parti % 8.1, MHP % 6.2 oranında oy aldı. İstanbul seçim sonuçları ile 98 vekili Meclis’e gönderdi. AK Parti'nin İstanbul 3. bölge listesinde bulunan Numan Kurtuluş ile Özlem Zengin kazanan isimlerden oldu. Peki İstanbul 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölgede kim kazandı, hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte İstabul seçim sonuçları ile kazanan milletvekilleri.

15:58 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isimleri

İstanbul seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isimleri

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme işlemi tamamlanmasıyla birlikte de oy sayımına geçildi. Seçim sonuçlarına ilişkin son açıklama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'den geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura mı kaldı?

  • YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan’ın yüzde 5,17 Sayın Muharrem İnce’nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.

İstanbul cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne oldu?

İstanbul’da Anadolu Ajansı'ndan gelen verilere göre, oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,6 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 46,7, Sinan Oğan'ın oranı yüzde 4,5 olarak açıklandı.

2023 İstanbul milletvekili seçim sonuçları

Milletvekili genel seçimi Bursa sonuçlarına göre AK Parti ilde birinci parti çıktı. İstanbul’da AK Parti % 36, CHP % 24.3, Yeşil Sol Pati % 8.2, İYİ Parti % 8.1, MHP % 6.2 oranında oy aldı. İstanbul seçim sonuçları ile 98 vekili Meclis’e gönderecek.

İstanbul’da 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte İstanbul 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isim listesi

  1. Murat Kurum - AK Parti
  2. Erkan Kandemir - AK Parti
  3. Hasan Turan - AK Parti
  4. Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti
  5. Hulusi Şentürk - AK Parti
  6. Hulki Cevizoğlu - AK Parti
  7. Tuğba Işık Ercan - AK Parti
  8. İsmail Erdem - AK Parti
  9. Yahya Çelik - AK Parti
  10. Behiye Eker - AK Parti
  11. Serkan Bayram - AK Parti
  12. Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti
  13. Azmi Ekinci - AK Parti
  14. Nurettin Alan - AK Parti
  15. Oğuz Kaan Salıcı - CHP
  16. Gamze Akkuş İlgezdi - CHP
  17. Fethi Açıkel - CHP
  18. Gökhan Günaydın CHP
  19. Birol Aydın - CHP
  20. Ahmet Ersagun Yücel - CHP
  21. Elif Esen - CHP
  22. Hasan Karal - CHP
  23. Cemal Enginyurt - CHP
  24. Selim Temurci - CHP
  25. Ali Gökçek - CHP
  26. Suat Özçağdaş - CHP
  27. Edip Semih Yalçın - MHP
  28. İzzet Ulvi Yönter - MHP
  29. Nimet Özdemir - İYİ Parti
  30. Burak Akburak - İYİ Parti
  31. Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti
  32. Sırrı Süreyya Önder - YSP
  33. Kezban Konukçu - YSP
  34. Sera Kadıgil - TİP
  35. Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi

İstanbul 2. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isim listesi

  1. Süleyman Soylu - AK Parti
  2. Halit Yerebakan - AK Parti
  3. Rabia İlhan - AK Parti
  4. Önder Aksakal - AK Parti
  5. Mustafa Demir - AK Parti
  6. İsmail Emrah Karayel - AK Parti
  7. Zafer Sırakaya - AK Parti
  8. Büşra Paker - AK Parti
  9. Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti
  10. Derya Ayaydın - AK Parti
  11. Adem Yıldırım - AK Parti
  12. Sena Nur Çelik - AK Parti
  13. Namık Tan - CHP
  14. Yunus Emre- CHP
  15. Gökan Zeybek - CHP
  16. Enis Berberoğlu - CHP
  17. Mustafa Kaya - CHP
  18. Yüksel Mansur Kılınç - CHP
  19. İsa Mesih Şahin - CHP
  20. Evrim Rızvanlıoğlu - CHP
  21. Celal Adan - MHP
  22. Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti
  23. Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti
  24. Cengiz Çiçek - YSP
  25. Özgül Saki -YSP
  26. Ahmet Şık - TİP
  27. Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi

İstanbul 3. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isim listesi

  1. Numan Kurtuluş - AK Parti
  2. Özlem Zengin - AK Parti
  3. Cüneyt Yüksel - AK Parti
  4. Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti
  5. Halis Dalkılıç - AK Parti
  6. Rümeysa Kadak - AK Parti
  7. Oğuz Üçüncü - AK Parti
  8. Bayram Şenocak - AK Parti
  9. Şamil Ayrım - AK Parti
  10. Seda Gören Bölük - AK Parti
  11. Nilhan Ayan - AK Parti
  12. Yıldız Konal Süslü - AK Parti
  13. Şengül Karslı - AK Parti
  14. Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti
  15. Engin Altay - CHP
  16. Erdoğan Toprak - CHP
  17. Türkan Elçi - CHP
  18. İlhan Kesici - CHP
  19. Zeynel Emre - CHP
  20. Mustafa Yeneroğlu - CHP
  21. Bülent Kaya - CHP
  22. Doğan Demir - CHP
  23. Özgür Karabat - CHP
  24. Medeni Yılmaz - CHP
  25. Turan Taşkın Özer - CHP
  26. Feti Yıldız - MHP
  27. İsmail Faruk Aksu - MHP
  28. Ersin Beyaz - İYİ Parti
  29. Seyithan İzsiz - İYİ Parti
  30. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti
  31. Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP
  32. İskender Bayhan - YSP
  33. Çiçek Otlu - YSP
  34. Celal Fırat - YSP
  35. Erkan Baş - TİP
  36. Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi
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İstanbul 3. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri belli oldu