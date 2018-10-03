İstanbul Sultangazi Belediyesi

Uluslararası sempozyuma, dünyadan ve Türkiye’den akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin, STK’ların, ilgili kurum ve kuruluşların katılması hedeflenmektedir.Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına çok az zaman kala, gençlere yönelik ilginin artması ve Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus, sempozyum konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur.Yaşamın her alanında gençlik sorunları sosyal, ekonomik ve kültürel alanda çeşitlenerek karşımıza çıkmaktadır. Küresel ve bölgesel değişimlerin ortaya çıkardığı yeni imkân ve tehditler, gençliğin korunmasını ve geleceğe hazırlanmasını daha acil bir konu haline getirmiştir. Bunun yanı sıra son 15 yılda sistemli bir biçimde gençlere yönelik artan hizmet ve faaliyetlerin değerlendirilmek istenmesi, günümüz Türkiye’si ve gelecekteki gençlik konusunun sempozyumda ele alınıp ayrıntılı olarak işlenmesini gerekli kılmaktadır.Sempozyumun amacı, Sultangazi Belediyesi başta olmak üzere, gençlik faaliyetleri yürüten yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına, günümüzde gençlerin geleceğe yönelik beklentileri ve talepleri ile karşılaştıkları sorunlar için yeni bir perspektif sunmak ve politika önerileri geliştirmektir. Sempozyum, beş ana ve bir özel oturumdan oluşacaktır.