İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

TOKİ başvurusu için kritik günler başladı. Bazı gruplara yönelik özel ayrılan kontenjanların yanı sıra asgari ücretlilere de ödeme planı sunan TOKİ sosyal konut projesi 81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak kullanıma sunulacak. Özellikle milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da TOKİ sosyal konut projesi detayları merak ediliyor.

TOKİ İSTANBUL'DA KAÇ ADET KONUT YAPILACAK?

81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısı 150 bini aşacak. Rakamın 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Megakent İstanbul projede aslan payını alacak. Net rakamın yarın belli olması bekleniyor.

İSTANBUL TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor. Vatandaşların başvuruda bulunacakları proje için detayların belli olacağı tarih açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de başvuru tarihlerini açıklayacak.

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İSTANBUL TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

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Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ ÖDEMELERİ KAÇ TAKSİT OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

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