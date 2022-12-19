İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da geceden itibaren etkili olan yağış sebebiyle sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Haftanın ilk iş gününde, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Levent'ten köprüye bağlantı yolları üzerinde trafik akışı oldukça yavaş seyrediyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa ve Anadolu yakalarına geçişlerde trafikte yoğunluk meydana geldi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Avcılar ve Bahçelievler'de daha da artarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor.

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Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde yoğunluk sürüyor.

Haftanın ilk iş gününde, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Levent'ten köprüye bağlantı yolları üzerinde trafik akışı oldukça yavaş seyrediyor.

Dolmabahçe ve Beyoğlu Meclisi Mebusan caddelerinde araçlar trafikte ilerlemede zorlanıyor. Kağıthane-Beşiktaş Tüneli çıkışında da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Göztepe ve Maltepe'de, TEM oto yolunda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiş yönünün trafiği Kozyatağı'ndan başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tüm katılım yollarında, Pendik, Kartal ve Maltepe ile Bostancı yönünde trafik yoğunlaşıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

İSTANBUL HAVA DURUMU (19 ARALIK 2022)

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından vatandaşların merak ettiği hava durumuyla alakalı son bilgileri paylaştı. İstanbul hava durumu ile ilgili önemli bilgiler veren Şen, “İstanbul’da bugün hava soğuk ve yağmurlu. Sıcaklık 9 derece. Öğlen yağış kesiliyor, yarın hafif yağmurdan sonra hafta sonu dahil yağış yok. Sıcaklık hafta içinde 12-13 dereceyi geçmeyecek. Poyraz bugün akşama kadar kuvvetli esecek. Üşütür iyi giyinmek gerek.” ifadelerini kullandı.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Öte yandan Şen ne zaman yağacağı merak edilen kar ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Şen paylaşımında “Bugün Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Kütahya, Afyon, Ardahan ve Erzincan çevreleri, aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur Karadeniz'in iç, İç Anadolu ile Trakya'nın, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde KKY (karla karışık yağmur) ve kar.” dedi.

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Şen bir sonraki paylaşımında ise yarın beklenen hava durumu ile ilgili açıklama yaptı. Şen, “Yarın Salı iç kesimlerde sıcaklıklar azalmaya devam edecek. Marmara ve Karadeniz kıyısında hafif yağmur. İç anadolunun doğusu ve güneyinde kar yağışı görülecek. Çarşamba tüm ülkede yağış kesiliyor ve 3-4 gün yağış yok. İç kesimlerde sis görülecek.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda “Pazartesi çok soğuk. Salı günü de soğuk. Kar için sinoptik desen oluşmaya başlıyor. İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar” ifadelerini kullanmıştı.