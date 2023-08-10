İstanbul'da minibüs, taksi dolmuş ücretlerine zam geldi. Toplu ulaşımda sık sık kullanılan minibüsün yeni zamlı ücreti ise merak edildi. Zamlı minibüs ücreti ne kadar oldu? Minibüs indi bindi kaç TL, ne kadar? İşte İstanbul'da toplu taşıma zammı ile yeni minibüs ücretleri...