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İETT toplu taşıma zammı ne zaman uygulanmaya başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ücret tarife değişikliği teklifi görüşüldü. Toplantıda, İstanbul’da toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi. Bu fiyat da 12 TL oldu. Peki, Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor, İETT zamlı tarife ne zaman geçerli?

09:01 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Toplu taşıma zammı

Toplu taşıma zammı

İETT zamlı ve yeni minibüs, metro, metrobüs ve marmaray ücretleri UKOME toplantısı sonrasında netlik kazandı. Alınan zam kararı sonrasında güncellenen fiyatlar ile zam kararının ne zamandan itibaren geçerli olacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 51,52 ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü toplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

TOPLU ULAŞIM ZAMMI SONRASI TAM VE ÖĞRENCİ AKBİL BİLET FİYATLARI

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

İETT ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

Yeni fiyatların toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulması bekleniyor.



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