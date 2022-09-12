İstanbul Üniversitesi akademik takvim 2022-2023

YKS tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihleri arasında, e-kayıt yani elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Üniversiteye yeni başlayacak milyonlarca öğrencinin ne zaman eğitime başlayacağı merak ediliyor.
İstanbul Üniversitesi eğitime ne zaman başlıyor?
Eğitim ve öğretim yılı akademik takvimleri üniversitelerin yıllık programlarına değişiklik gösterebiliyor. Bu yıl üniversitelerin eğitime Eylül ayının son haftasına doğru başlaması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi 2022-2023 akademik takvimi yayınladı.
İstanbul Üniversitesi 2022 2023 akademik takvimi için tıklayın