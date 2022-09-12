İstanbul Üniversitesi akademik takvim 2022-2023 Üniversitelerin ne zaman açılacağı öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmakta. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, e-kayıt yani elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı. Üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler okudukları üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman ders başlayacak? İşte İstanbul Üniversitesi 2022-2023 akademik takvimi.

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