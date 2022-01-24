İstanbul'a girişler ne zaman açılacak? İstanbul'a gidişler ne zamana kadar kapalı?

İstanbul'a giriş yasak mı? sorusu günün en çok merak edilen sorusu oldu. İstanbul'da kar yağışının etkisiyle oluşan ulaşım sorunu gündemde yer aldı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklama sonrası İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı.

İSTANBUL'A GİRİŞLER YASAK MI?

İstanbul, son yılların en yoğun kar yağışlarından birini yaşıyor.

Öğleden sonra bastıran kar, megakenti adeta beyaza bürüdü.

Eksi derecelerin etkili olduğu kentte yollar buz pistine dönerken, trafik de durma noktasına geldi.

Ana ve ara yollarda kazalar yaşanırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya yönünden İstanbul'a giriş ve çıkışların durdurulduğunu duyurdu.

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Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, 'Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.' dedi.

İkinci bir duyuruda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim; İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (SALI) Çalar saat08.00’e kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar;#Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/XKIl65RmVT

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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE UYARDI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurdu.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir" denildi.