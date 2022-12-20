İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye düştü

Aralık ayıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Balkanlar üzerinden beklenen soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı.
Silivriye sezonun ilk kar taneleri düştü
İstanbul'da günlerdir devam sıcak hava bugün yerini dondurucu bir soğuğa bırakırken, hissedilir sıcaklık 3 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul dahil 10 kent için sarı alarm verildi. Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Çorlu Havalimanı’nda dünkü eğitim uçuşlarına ara verildi.