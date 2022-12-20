İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye düştü İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından 'İstanbul’a kar yağışının ne zaman başlayan? sorusunun cevabı için gözler Meteoroloji’ye çevrilmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Balkanlar üzerinden beklenen Sibirya soğukları yurda giriş yaptı. Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Megakent İstanbul'da da hissedilen sıcaklık 3 derecelere kadar düştü. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağışı ne zaman başlayacak?

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