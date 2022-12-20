Özgün İstanbulda mevsimin ilk karı Silivriye düştü
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İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye düştü

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından 'İstanbul’a kar yağışının ne zaman başlayan? sorusunun cevabı için gözler Meteoroloji’ye çevrilmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Balkanlar üzerinden beklenen Sibirya soğukları yurda giriş yaptı. Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Megakent İstanbul'da da hissedilen sıcaklık 3 derecelere kadar düştü. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağışı ne zaman başlayacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbula ilk kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar yağışı ne zaman başlayacak?

Aralık ayıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Balkanlar üzerinden beklenen soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı.

Silivriye sezonun ilk kar taneleri düştü

İstanbul'da günlerdir devam sıcak hava bugün yerini dondurucu bir soğuğa bırakırken, hissedilir sıcaklık 3 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul dahil 10 kent için sarı alarm verildi. Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Çorlu Havalimanı’nda dünkü eğitim uçuşlarına ara verildi.

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