İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.

İstanbul'da 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma devam edecek mi?

Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi.

65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.

Burdur'da 65 yaş üstü toplu taşımanın ücretsiz olması kaldırıldı

65 yaş üstü toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması Burdur'da bir karar imza attırdı. Burdur'da özel halk otobüsü işletmecilerinin aldığı karara göre 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten para alınacak. Burdur’da özel halk otobüslerinin almış olduğu şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları haricindeki vatandaşların ücretsiz binişinin kaldırılması kararı 15 Ekim’e ertelendi.

Aksaray'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmeti sona erecek

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk yaptığı açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği’nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi.