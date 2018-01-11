İstanbul'da kar ne zaman yağacak, Meteoroloji uzmanlarının tahminleri ne? sorularının yanıtlarını ve 5 günlük İstanbul hava durumu haberimizde. Kış aylarının en soğuk dönemlerinde yaşamamıza rağmen yaz aylarını aratmayan günleri yaşıyoruz. Hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor. Yurt genelindeki bu iklim değişikliği, endişeleri arttırıyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin batısının sabahtan, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Parçalı çok bulutlu havanın yaşanacağı bölgenin batısının sabah saatlerinden, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği öngörülüyor. İstanbul, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde sabah pus hadisesi beklenirken rüzgar, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı düşüşe geçecek. Soğuk hava dalgası bölgede üç gün etkili olacak.

İstanbul’da pazar günü karla karışık yağmurun görülmesi beklenirken, gece saatlerinde ise kar yağışı ihtimali bulunuyor. Karın yağıp yağmayacağını havadaki nem oranı ve rüzgârın yönü ve şiddeti belirleyecek. Soğuk havanın pazartesi ve salı günü de yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

stanbul’da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle İstinye ve Çubuklu arasında yapılan arabalı vapur seferlerinde 1 saatlik aksama yaşandı.İstanbul Boğazı’nda etkisini sürdüren sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Etkili olan sis nedeniyle İstinye ve Çubuklu arasında yapılan arabalı vapur seferleri iptal edildi. Yaklaşık 1 saat yapılamayan seferler kısa bir süre önce normale döndü.İstanbul’da sis yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA GÜN BATIMI

İstanbul’da dün akşam gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin batışı ile oluşan renkler, tarihi yapılarla birleşince ortaya çıkan görüntü mest etti.Süleymaniye Camii ve Ayasofya, güneş battıktan sonra kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.