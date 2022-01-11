İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta kar yağacak mı?

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporları yakından takip ediliyor. Hava sıcaklığının düşmesi ile "İstanbul'da kar mı yağacak?" sorusu merak kazandı.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'ye göre Trakya Kesimi ile İstanbul çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.01.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren Marmara’nın batısında etkisini arttırması beklenen rüzgarın; İstanbul, Kırklareli,Tekirdağ ve Edirne’de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu raporları 5 günlük hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günleri için kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'ye göre İstanbul'da Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düşecek ve kar yağışı görülecek.