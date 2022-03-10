İstanbul'da kar yağışı artacak mı: 11 Mart İstanbul Hava Durumu

İstanbul'da başlayan kar yağışının etkisi artmaya başladı. Beşiktaş'ta kar yağışı hızlandı, Barbaros Bulvarı'nı bir anda kar kapladı. Sürücüler hızlarını düşürüp, yavaş ilerledi. Sürücüler zaman zaman kayma tehlikesi ile karşı karşıya kalsa da kar küreme araçları bulvarda çalışma yaptı, trafik tekrar normale döndü. Beykoz'da da kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti, kazalar meydana geldi.

İSTANBUL'DA YARIN (11 MART CUMA) HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da 5 gün sürmesi beklenen yağışla birlikte kar kalınlığının 20 santimi aşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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"HAFTA SONU SIKINTILI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Kar yağışını değerlendiren bakan İstanbulluları hafta sonu için uyardı.

Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var. Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık."

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