İstanbul'da kar yağışı ne kadar, kaç gün sürecek?

İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'den giriş yaparken, mega kentte yağmur da etkili olmaya başladı. Yağıştan dolayı trafikte yoğunluk yüzde 71'e çıktı. İstanbul'da hayatı etkileyen kar yağışının ne kadar süreceği merak kazandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Trakya'da Kar Yağışı etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı, Bulgaristan sınırındaki köylerde 5 santimetreyi geçti.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.