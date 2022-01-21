Özgün İstanbulda kar yağışı ne kadar, kaç gün sürecek?
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İstanbul'da kar yağışı ne kadar, kaç gün sürecek?

İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul'da ise öğleden sonra hava karardı ve beklenen kar yağışı birçok ilçede başladı. Kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Meteoroloji'nin uyarılarına göre kar yağışı kısa sürmeyecek. İstanbul'lu vatandaşlar kar yağışının ne kadar süreceğini şimdiden merak ediyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç saat sürecek? İstanbul'da kar yağışına ilişkin son bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda kar yağışı ne kadar, kaç gün sürecek?
istanbul

İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'den giriş yaparken, mega kentte yağmur da etkili olmaya başladı. Yağıştan dolayı trafikte yoğunluk yüzde 71'e çıktı. İstanbul'da hayatı etkileyen kar yağışının ne kadar süreceği merak kazandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Trakya'da Kar Yağışı etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı, Bulgaristan sınırındaki köylerde 5 santimetreyi geçti.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

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GÜNDEM
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