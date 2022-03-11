İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İSTANBUL GÜNCEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği açıklandmıştı. İstanbul'da dün ve bugün etkili olan kar yağışının ne zaman biteceği merak ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

AKOM’da açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın 4 gün boyunca, yeni hafta başına kadar İstanbul genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Kartal, Pendik ve Tuzla) 20-40 cm kar kalınlıklarının oluşabileceği öngörülüyor” bilgilerini paylaştı.

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İstanbul Havalimanı’ndaki Operasyon Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da özellikle Marmara bölgesinde karla mücadele çalışmalarının olağanüstü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, “Cumartesi akşam saat 18.00 ile pazar sabah saat 06.00’ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun için de tedbirlerimizi aldık. İnşallah bir sıkıntı yaşatmamak için mücadele edeceğiz” dedi.

METEOROLOJİ'DEN CUMARTESİ UYARISI

Meteoroloji, İstanbul'da bu gece ve yarın için yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı uyarısında bulunarak, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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