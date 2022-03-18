İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul Hava Durumu

Kar yağışı Mart ayında yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Havaların ısınması beklenirken kar yağışı uyarılarının gelmesi vatandaşları meraklandırdı. Peki, kar yağışı kaç gün sürecek, hangi bölgelerde etkili olacak? İşte Meteoroloji hava durumu son dakika
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şunları söyledi; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün:
18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim.