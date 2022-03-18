İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul Hava Durumu

Dünya

Zelenskiy: Rusya 90'lı yıllara dönecek biz AB ülkesi olacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rusya'nın, Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ederek 90'lı yıllara geri döneceğini belirtti. Ülkesinin her şeyi yeniden inşa edeceğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacak. Devletimizin temsilcileri bunun için 7 gün 24 saat çalışıyor." dedi.