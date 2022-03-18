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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul Hava Durumu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yeniden kar önlemleri alındı, Valilik okulları bugün için tatil etti. İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla etkili oluyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?
kar yağışı

Kar yağışı Mart ayında yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Havaların ısınması beklenirken kar yağışı uyarılarının gelmesi vatandaşları meraklandırdı. Peki, kar yağışı kaç gün sürecek, hangi bölgelerde etkili olacak? İşte Meteoroloji hava durumu son dakika

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şunları söyledi; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün:

18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim.

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