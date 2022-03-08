Geçtiğimiz ay yoğun yağış sebebiyle mağdur olan halk bu sefer temkinli olmak istiyor. İstanbul’a yoğun kar yağışı geliyor. Kritik uyarı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan uyarıda bulundu. Peki İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur. Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir” dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

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