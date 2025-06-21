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İstanbul’da ormana girişler yasaklandı: 2025'te ormana giriş yasağı ne zaman başlayacak?

İstanbul’da ormana girişler yasaklandı: 2025'te ormana giriş yasağı ne zaman başlayacak?

13:5521/06/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Ormanlara giriş çıkış yasağı
Ormanlara giriş çıkış yasağı

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları riskine karşı önlemler alınmaya başlandı. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Söz konusu yasak, belirli tarihler arasında geçerli olacak. Peki, İstanbul’da ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman sona erecek?

Her yıl yaz aylarında yangın tehlikesinin artmasıyla birlikte birçok şehirde olduğu gibi İstanbul’da da ormanlara girişler sınırlandırılıyor. 2025 yılı için alınan yeni kararla, 23 Haziran’dan itibaren İstanbul’da ormanlara izinsiz girişlere yasak getirildi. İstanbul Valiliği’nin duyurusuyla birlikte, vatandaşlar ormana giriş yasağının kapsamı ve süresini araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…

2025'te Ormana Giriş Yasağı Ne Zaman Başlıyor Ve Bitiyor?

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği Duyurdu: Ormana Girişler Yasak

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı bir dizi önlem alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin etkisiyle özellikle ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinde artış gözlenmektedir. Bu durum, kasten ya da hatalı davranışlar nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınları riskini artırmaktadır. İstanbul Valiliği olarak bu risklerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri uygulama kararı almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Ancak İstanbullu hemşerilerimizin aşağıda belirtilen piknik - mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal - piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Ormana Giriş Yasağı Kapsamının Dışında Kalan Yerler

1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)


2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı


3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı


4 İstanbul Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı


5 İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı


6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı


7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı


8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı


9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı


10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı


11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı


12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı


13 İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı


14 İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı


15 İstanbul Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı


16 İstanbul Sarıyer Irmak Tabiat Parkı


17 İstanbul Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı


18 İstanbul Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı


19 İstanbul Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı


20 İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı


21 İstanbul Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı


22 İstanbul Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı


23 İstanbul Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı


24 İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı


25 İstanbul Beykoz Göztepe Tabiat Parkı


26 İstanbul Silivri Danamandıra Tabiat Parkı


2-İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli Orman Parkları


1 İstanbul Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı


2 İstanbul Şile Kurna Orman Parkı


3 İstanbul Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı


4 İstanbul Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı


5 İstanbul Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı


6 İstanbul Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı


7 İstanbul Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı


8 İstanbul Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri


9 İstanbul Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı


10 İstanbul Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı


11 İstanbul Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı


12 İstanbul Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı


13 İstanbul Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı


14 İstanbul Şile Kocakuş Orman Parkı


15 İstanbul Şile Küpelitaş Orman Parkı


16 İstanbul Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı


17 İstanbul Şile Balibey Orman Parkı


18 İstanbul Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı


19 İstanbul Şile Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı


20 İstanbul Şile Karamandere Orman Parkı


21 İstanbul Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı


22 İstanbul Şile Kırandere Mesire Yeri


23 İstanbul Şile Kaletepe Mesire Yeri


24 İstanbul Şile Karacaaçmalar Orman Parkı


25 İstanbul Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı


26 İstanbul Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı


27 İstanbul Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı


28 İstanbul Şile AVCIKORU


29 İstanbul Şile Alacalı Ören


30 İstanbul Şile Yazımanayır Orman Parkı


31 İstanbul Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri


32 İstanbul Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri


33 İstanbul Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri


34 İstanbul Çatalca Küptepe Orman İçi Dinlenme Yeri


35 İstanbul Çatalca Hacıçeşme Orman İçi Dinlenme Yeri


36 İstanbul Çatalca Harmanlar Üstü Orman İçi Dinlenme Yeri


37 İstanbul Çatalca Karapınar Orman İçi Dinlenme Yeri


38 İstanbul Çatalca Karasakal Orman İçi Dinlenme Yeri


39 İstanbul Çatalca Çeşmeci Pınarı Orman İçi Dinlenme Yeri


40 İstanbul Çatalca Kabakça Orman İçi Dinlenme Yeri


41 İstanbul Çatalca Ekmekçioğlu Orman İçi Dinlenme Yeri


42 İstanbul Çatalca Bekirli Köyü (İhsaniye Yolu) Orman İçi Dinlenme Yeri


43 İstanbul Çatalca İnceğiz Köyü Orman İçi Dinlenme Yeri


44 İstanbul Çatalca Devekoşan Orman İçi Dinlenme Yeri


45 İstanbul Arnavutköy Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri


46 İstanbul Arnavutköy Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri


47 İstanbul Arnavutköy Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri


48 İstanbul Arnavutköy Boyalık Köyü (Ambardolduran) Orman İçi Dinlenme Yeri


49 İstanbul Çatalca Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı


50 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri


51 İstanbul Silivri Kocamekan Orman İçi Dinlenme Yeri


52 İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Orman İçi Dinlenme Yeri


53 İstanbul Çatalca Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri


54 İstanbul Eyüp Binbaşı Çeşmesi


55 İstanbul Eyüp Elmalı Tepe


56 İstanbul Eyüp Kurtkemeri


57 İstanbul Eyüp Çatalmeşe


58 İstanbul Adalar Çınar (A Bölümü)


İstanbul Adalar Çınar (B Bölümü)


İstanbul Adalar Çınar (C Bölümü)


İstanbul Adalar Çınar (D Bölümü)


59 İstanbul Adalar Aşıklar


60 İstanbul Adalar Büyüktur


61 İstanbul Adalar Çamlimanı


62 İstanbul Adalar Adapark Eskibağ


63 İstanbul Adalar Panorama


64 İstanbul Adalar Kalpazankaya


65 İstanbul Adalar Zeytinlik


66 İstanbul Ümraniye Çır Çır


67 İstanbul Çekmeköy Güvercinlik


68 İstanbul Çekmeköy Rahmi Demir


69 İstanbul Çekmeköy Çatalmeşe


70 İstanbul Çekmeköy Muhsin Yazıcıoğlu


71 İstanbul Çekmeköy Nurtepe


72 İstanbul Çekmeköy Reşadiye


73 İstanbul Çekmeköy Küçükkoru


74 İstanbul Çekmeköy Nişantepe


75 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamalı


76 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamasız


77 İstanbul Çekmeköy Taşlıtepe


78 İstanbul Beykoz Ali Bahadır


79 İstanbul Beykoz Karlıtepe


80 İstanbul Beykoz Kaymakdonduran


81 İstanbul Beykoz Kaynarca


82 İstanbul Beykoz Poyrazköy


83 İstanbul Beykoz Tokatköy


84 İstanbul Beykoz Fatih Sultan Mehmet


85 İstanbul Beykoz Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı


86 İstanbul Ümraniye Hekimbaşı


87 İstanbul Ümraniye Ümraniye Şehir Ormanı


88 İstanbul Beykoz Yıldıztepe


89 İstanbul Beykoz Kavacık


90 İstanbul Tuzla Akfırat


91 İstanbul Kartal Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı


92 İstanbul Kartal Aydos


93 İstanbul Kartal Başıbüyük


94 İstanbul Kartal Fındıklı


95 İstanbul Kartal Gülensu


96 İstanbul Kartal Karasudere


97 İstanbul Tuzla Tuzla


98 İstanbul Çekmeköy Koçullu


99 İstanbul Çekmeköy Meşe Altı (Ömerli)


100 İstanbul Beykoz Cumhuriyet Köy


101 İstanbul Beykoz Riva Çayağzı


102 İstanbul Sultanbeyli Ballıca


103 İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan


104 İstanbul Sultanbeyli Kurna Köyü


105 İstanbul Sancaktepe Meşelik


106 İstanbul Sultanbeyli Paşaköy


107 İstanbul Sancaktepe Aydos Millet Bahçesi ( Eski Adı Sancaktepe)


108 İstanbul Sultanbeyli Sazakçeşme


109 İstanbul Sultanbeyli Şalgamlıdere


110 İstanbul Sultanbeyli Tavukçu Yolu


111 İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan


112 İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi


113 İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi


114 İstanbul Pendik Emirli


115 İstanbul Tuzla Mercan Yuvası


116 İstanbul Beykoz Gümüşsuyu


117 İstanbul Sarıyer Yeşiltepe


118 İstanbul Sarıyer Kurtyolu


119 İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı


120 İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş-I Veli


121 İstanbul Arnavutköy Boğazköy


122 İstanbul Eyüp Göktürk


123 İstanbul Eyüp Çiçekçiler


124 İstanbul Eyüp Azizpaşa


125 İstanbul Eyüp Uluslar Arası Kent Ormanı


126 İstanbul Arnavutköy Taşoluk


127 İstanbul Arnavutköy İmrahor


128 İstanbul Arnavutköy Kayabaşı


129 İstanbul Arnavutköy Tayakadın


130 İstanbul Ümraniye Osmangazi Korusu


131 İstanbul Çekmeköy Beyzade


132 İstanbul Maltepe Ataşehir


133 İstanbul Kağıthane Kağıthane


134 İstanbul Arnavutköy Fındıkdere


135 İstanbul Çekmeköy Çamlık


136 İstanbul Çekmeköy İbni Sina


137 İstanbul Üsküdar Üsküdar Şehir Ormanı


138 İstanbul Çekmeköy Hanzade


139 İstanbul Sancaktepe Hilal Konaklamasız Orman Parkı


140 İstanbul Eyüpsultan Kurtkemeri


141 İstanbul Çatalca Gölbaşı Konaklamasız Orman Parkı


142 İstanbul Beykoz Paşamandıra Konaklamasız Orman Parkı


143 İstanbul Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı

#İstanbul
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#orman giriş çıkış
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