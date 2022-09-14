TOKİ İstanbul'da hangi ilçelerde, kaç adet konut yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin detaylarını aktardı. Peki, TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde?

TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesinin İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre İstanbul'da; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla ilçelerinde TOKİ sosyal konut projesi yapılacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ ADET KONUT YAPILACAK?

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TOKİ 2+1, 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

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TOKİ'DEN ALINAN EVLER SATILABİLECEK Mİ?

İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.

📢Cumhuriyet Tarihimizin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi...



Başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler için: https://t.co/rXX5AOObvu #YüzyılınKonutProjesi pic.twitter.com/v9fSh4n2qI — TOKİ (@Toki_Kurumsal) September 13, 2022





ÖZGÜN TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)