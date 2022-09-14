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TOKİ İstanbul'da hangi ilçelerde, kaç adet konut yapılacak?

İstanbullular ev sahibi oluyor! Başvurular bugün başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği TOKİ 81 ilde konut ve arsa projesinin detayları belli oldu. Toplamda 500 bin konut inşa edilecek konut sayısının 50 bin'i İstanbul'da bulunacak. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde konut yapılacak? İstanbul Avrapa yakasında ve Anadolu yakasında kaç adet TOKİ konutu olacak? İşte İstanbul'da TOKİ yapılacak ilçeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda TOKİ yapılacak ilçeler 2022: TOKİ konutları kaç ilçeye, hangi ilçelere, kaçar adet yapılacak?
İstanbul TOKİ yapılacak ilçeler

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin detaylarını aktardı. Peki, TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde?

TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesinin İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre İstanbul'da; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla ilçelerinde TOKİ sosyal konut projesi yapılacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ ADET KONUT YAPILACAK?

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TOKİ 2+1, 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

TOKİ'DEN ALINAN EVLER SATILABİLECEK Mİ?

İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.


TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)
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TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)

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