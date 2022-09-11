İstanbul'da yarın ulaşım ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi günü bu saatlerde toplu taşıma bedava!

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimene göre, pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak. Pazartesi günü açılacak olan okulları açılacak olması nedeniyle hazırlıklar da yapılmaya başlandı. Yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlaması için İstabul Valiliği ile İBB bir takım tedbirler aldı. İBB, okulların açılacağı ilk günde trafikte yoğunluk oluşmasının önüne geçmek için toplu taşımanın bu yılda ilk günde belirli saatler arasında ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, 12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz? Okulların ilk günü otobüsler, metro ve metrobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar…

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12 Eylül Pazartesi günü otobüsler, metro ve metrobüsler ücretsiz mi?

İstanbul'da toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz olacak?

Okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül’de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Ayrıca servislerin İSPARK’lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT’nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı. İstanbulluları özellikle 12 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ekiplerin görevlendirileceğini ve trafiği tıkayan araçların çekileceğini vurguladı.

İSPARK ücretsiz mi?

Sinyal direklerine bir hafta boyunca "Ben duyarlı sürücüyüm" levhası asılacağını belirten Çağlar, 2 bin 850 hemzemin okul geçidinde bin 115 adet "Önce Yaya" sembolü uygulaması yapıldığını ifade etti. Servislerin İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağını aktaran Çağlar, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaştı.

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