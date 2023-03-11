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İstanbul’da vapur seferleri lodos engeline takıldı

İstanbul’da fırtına ve lodos etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği açıkladı.

13:06 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

İstanbul vapur sefer sorgulama

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.



#istanbul
#istanbul vapur seferleri
#Şehir Hatları AŞ
1 hour ago
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İstanbul’da vapur seferleri lodos engeline takıldı
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