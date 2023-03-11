Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 424 bin kişi olarak belirlendi. İşyeri tarafından çıkartılan kişiler İŞKUR üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunabilmekte. 2023 yılı asgari ücrete yapılan zam sonrası işsizlik ödeneği tutarı da arttı. İşsizlik maaşı alma hakkı bulunanların, başvurularını 30 gün içinde yapmaları gerekir. Peki İŞKUR maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler?