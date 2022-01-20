İstanbul'da sabahçı, öğlenci öğrencilere karneler kaçta verilecek? Karneler kaçta verilecek? sorusu son dakika gündeme geldi. 21 Ocak Cuma günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Buna göre sabahçı ve öğlenci olan öğrencilerin karne alacağı saatler düzenlendi. Peki, 21 Ocak Cuma günü sabahçı öğrenciler kaçta karne alacaklar? Öğlenci öğlenciler saat kaçta karne alacaklar? Karneler erken mi dağıtılacak? İkili eğitim yapılan okullarda kaçta karneler verilecek? İşte tüm detaylar...

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