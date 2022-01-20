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İstanbul'da sabahçı, öğlenci öğrencilere karneler kaçta verilecek?

Karneler kaçta verilecek? sorusu son dakika gündeme geldi. 21 Ocak Cuma günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Buna göre sabahçı ve öğlenci olan öğrencilerin karne alacağı saatler düzenlendi. Peki, 21 Ocak Cuma günü sabahçı öğrenciler kaçta karne alacaklar? Öğlenci öğlenciler saat kaçta karne alacaklar? Karneler erken mi dağıtılacak? İkili eğitim yapılan okullarda kaçta karneler verilecek? İşte tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda sabahçı, öğlenci öğrencilere karneler kaçta verilecek?
istanbul karne

İstanbul'da yarın 21 Ocak cuma günü karnelerini alacak öğrenciler için hava durumu nedeniyle düzenleme yapıldı. Buna göre karneler erken mi verilecek sorusu gündeme geldi. Peki, İstanbul'da yarın karneler saat kaçta verilecek? Sabahçı öğrencilere ve öğlenci öğrencilere karneler ne zaman dağıtılacak?

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

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