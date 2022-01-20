İstanbul'da sabahçı, öğlenci öğrencilere karneler kaçta verilecek?

İstanbul'da yarın 21 Ocak cuma günü karnelerini alacak öğrenciler için hava durumu nedeniyle düzenleme yapıldı. Buna göre karneler erken mi verilecek sorusu gündeme geldi. Peki, İstanbul'da yarın karneler saat kaçta verilecek? Sabahçı öğrencilere ve öğlenci öğrencilere karneler ne zaman dağıtılacak?
İSTANBUL'dA YARIN (21 OCAK) KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.
21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
✅Normal eğitim yapan okullarımızda
⏰ 10.00
✅İkili eğitim yapan okullarımızda;
⏰Sabahçılar 10.00
⏰Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin💐
21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;