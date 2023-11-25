Trendyol Süper Lig 13. haftasında İstanbulspor evinde Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.
İstanbulspor ve Hatayspor
13. haftasında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı ev sahibi İstanbulspor 2-1 kazandı. Galibiyet golleri Florian Loshaj ve Mendy Mamadou’dan geldi. İstanbulspor ligde 2. galibiyetine alarak 8 puana ulaştı. İstanbulspor -
maç özeti haberimizde.
İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#İstanbulspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
23 dakika önce