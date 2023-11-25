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İstanbulspor evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ligde 2. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig 13. haftasında İstanbulspor evinde Hatayspor’u konuk etti. Maç ev sahibi İstanbulspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. goller dakika 26’ Florian Loshaj, 48’ Renat Dadashov ve 78’ Mendy Mamadou’dan geldi. İstanbulspor ligde 2. galibiyetini alarak 8 puana ulaştı. Hatayspor ise 17 puanla 9. sırada yer aldı. İstanbulspor - Hatayspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:24 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 13. haftasında İstanbulspor evinde Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 13. haftasında İstanbulspor evinde Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

İstanbulspor ve Hatayspor
13. haftasında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı ev sahibi İstanbulspor 2-1 kazandı. Galibiyet golleri Florian Loshaj ve Mendy Mamadou’dan geldi. İstanbulspor ligde 2. galibiyetine alarak 8 puana ulaştı. İstanbulspor -
maç özeti haberimizde.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

İstanbulspor - Hatayspor maç özetini izlemek için

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#İstanbulspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
23 dakika önce
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