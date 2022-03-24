Özgün İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu
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İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu

Mobilya sektörünün lider markası İstikbal ihracatta da liderliği bırakmadı. İstikbal, hem AKAMİB firmaları arasında hem de Kayseri’de ihracat şampiyonu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu
​İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olan ihracatçı firmalar, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) Kayseri’de düzenlediği etkinlikte ödüllerini aldılar.

İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu.
İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu.

Mobilya sektörünün lider markası İstikbal Mobilya geceye damga vurdu. Marka, önceki yıllardaki büyük ihracat başarısını bu yıl da katlayarak devam ettirdi.

Mobilyanın başkenti sayılan Kayseri’de ihracat şampiyonu olan İstikbal aynı zamanda AKAMİB firmaları arısında 2021 yılında en fazla ihracat yapan firma olarak şampiyonluğu elde etti.

İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu.
İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İstikbal Mobilya’nın ödülünü markanın Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük aldı. Yörük’e ödülü Kayseri

Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, takdim etti.

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