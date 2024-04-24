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İtalyan basınına açıkladı: Arda Turan kendisini antrenör olarak nasıl görüyor?

Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Arda Turan İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam Atletico Madrid ve Barcelona dönemlerinde çalıştığı teknik adamlardan bahsederken "Kendinizi antrenör olarak nasıl görüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. İşte detaylar...

15:52 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:28 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Turan
Arda Turan

Arda Turan, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk dönemi ve teknik direktörlük kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı. Turan, sorulan soru üzerine antrenörlüğünü değerlendirdi.

Arda Turan Kendisini Antrenör Olarak Nasıl Görüyor?

Arda Turan nasıl bir antrenör? Ne gibi prensipleri var?

"Bence birçok şey iletişimden geçiyor. Farklı jenerasyonlarla anlaşabilmek için onlarla doğru iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Sonra hayatta çok çalışmadan elde edilen bir başarı hikâyesi görmedim. Her şeyden önce bunu aktarmaya çalışıyorum. Çok çalışın ve başkalarına karşı her zaman dürüst olun".

"Gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz? "

"Kendimi Avrupa'ya açmak ve orada da başarılı olmak istiyorum. En iyi liglere gitmek ve değerimi kanıtlamak istiyorum. Bunun zaman alacağını biliyorum ama bu kesinlikle bir hedef."



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