İtalyan basınına açıkladı: Arda Turan kendisini antrenör olarak nasıl görüyor?

Arda Turan, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk dönemi ve teknik direktörlük kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı. Turan, sorulan soru üzerine antrenörlüğünü değerlendirdi.
Arda Turan Kendisini Antrenör Olarak Nasıl Görüyor?
"Bence birçok şey iletişimden geçiyor. Farklı jenerasyonlarla anlaşabilmek için onlarla doğru iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Sonra hayatta çok çalışmadan elde edilen bir başarı hikâyesi görmedim. Her şeyden önce bunu aktarmaya çalışıyorum. Çok çalışın ve başkalarına karşı her zaman dürüst olun".
"Gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz? "
"Kendimi Avrupa'ya açmak ve orada da başarılı olmak istiyorum. En iyi liglere gitmek ve değerimi kanıtlamak istiyorum. Bunun zaman alacağını biliyorum ama bu kesinlikle bir hedef."