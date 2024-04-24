İtalyan basınına açıkladı: Arda Turan kendisini antrenör olarak nasıl görüyor?

Arda Turan nasıl bir antrenör? Ne gibi prensipleri var?

Arda Turan nasıl bir antrenör? Ne gibi prensipleri var?

"Bence birçok şey iletişimden geçiyor. Farklı jenerasyonlarla anlaşabilmek için onlarla doğru iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Sonra hayatta çok çalışmadan elde edilen bir başarı hikâyesi görmedim. Her şeyden önce bunu aktarmaya çalışıyorum. Çok çalışın ve başkalarına karşı her zaman dürüst olun".