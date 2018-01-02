İyi kaliteli araba nasıl anlaşılır?

2018 yıla girerken araba fiyatlarında ÖTV'de indirimlerle araba satışlarından artış yaşanması bekleniyor. Araba alacaklar, arabanın nerelerine bakmalıdırlar, arabanın hangi bölgeleri arabanın kalitesi hakkında bilgi verir? Kaliteli araba nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar...

ARABANIN KALİTELİ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

1- Arabanın çizgilerine bakılır. Arabanın iskeletindeki boşluklara dikkat edilmesi gereken yerlerdendir. Kaliteli arabada çizgiler arasındaki boşluklar dar ve geniş olarak değişmez, sabittir.

2- Arabanın kapılarındaki iç üst kısımlardaki plastiklere bakılabilir. Kaliteli araçlarda 2 tane iç içedir.

3- Arabanın bagajına bakılır. Arabanın bagaj kapağının iç kısmında vidalar, kablolar, iskelet gizlenmiş olur. Bagaj içindeki deriler kalitelidir. Basit halıfleks kullanılmaz.

4- Yalıtımda diğer etkenlerdendir. Kaliteli araçta ön kaputu kaldırdığınızda iç tarafta yatılım kullanılır. Bununla beraber motor üstünde de yalıtım bulunur.

5- Arabanın içindeki parçaların bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Araç ön ve yan taraflar sert değiş yumuşak olur. İyi montaj yapılmış ve gıcırtı sesleri duyulmaz. Mesela torpidoyu kolaylıkla açıp kaptabilirsiniz. Araç içi plastik kokmaz.

6- Kapının kapanışıdır. Kapıyı açıp kapattığınızda kapı kendiliğinden kapanır ve tok bir ses çıkar.