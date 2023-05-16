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İYİ Parti kazanan 28. dönem milletvekilleri belli oldu

İYİ Parti'nin kazandığı milletvekilleri listesi netleşti. Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Oy sayımı sonrasında kesim olmayan sonuçlara göre İYİ Parti oyların % 9,7’sini alarak 44 milletvekili çıkardı. Kazanan İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri de belli oldu. Peki İYİ Parti milletvekilleri kim oldu, kim kazandı, İYİ Parti’den hangi aday seçildi, Meclise girdi? İşte 2023 İYİ Parti milletvekilleri isimleri.

14:27 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
28. dönem İYİ Parti milletvekilleri

28. dönem İYİ Parti milletvekilleri

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği sonuçları sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanlığı seçimlerin ikinci tura kaldığını duyurdu. Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. Milletvekili genel seçim ile de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gidecek 600 vekil de belirlendi. Seçim sonrasında İYİ Parti Milletvekilleri isimleri merak edilmeye başladı. YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde İYİ Parti Meclis’e 44 milletvekili göndermeye hak kazandı. İşte 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti’nin kazanan milletvekilleri.

İYİ Parti 28. dönem milletvekili kazananların isim listesi

ADANA

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ / İYİ PARTİ

BİLAL BİLİCİ / İYİ PARTİ

AFYONKARAHİSAR

HAKAN ŞEREF OLGUN / İYİ PARTİ

AKSARAY

TURAN YALDIR / İYİ PARTİ

ANKARA 1. BÖLGE

AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ

ANKARA 2. BÖLGE

ADNAN BEKER / İYİ PARTİ

ANKARA 3. BÖLGE

YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ

KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ

ANTALYA

UĞUR POYRAZ / İYİ PARTİ

AYKUT KAYA / İYİ PARTİ

AYDIN

ÖMER KARAKAŞ / İYİ PARTİ

BALIKESİR

Turhan Çömez - İYİ Parti

BURSA 1. BÖLGE

Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti

BURSA 2. BÖLGE

Hasan Toktaş - İYİ Parti

ÇANAKKALE

Rıdvan Uz - İYİ Parti

DENİZLİ

Yasin Öztürk - İYİ Parti

EDİRNE

Mehmet Akalın - İYİ Parti

ESKİŞEHİR

İdris Nebi Hatipoğlu - İYİ Parti

GAZİANTEP

Mehmet Mustafa Gürban - İYİ Parti

HATAY

Adnan Şefik Çirkin - İYİ Parti

ISPARTA

Aylin Cesur - İYİ Parti

İSTANBUL 1. BÖLGE

Nimet Özdemir - İYİ Parti

Burak Akburak - İYİ Parti

Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti

İSTANBUL 2. BÖLGE

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti

Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti

İSTANBUL 3. BÖLGE

Ersin Beyaz - İYİ Parti

Seyithan İzsiz - İYİ Parti

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti

İZMİR 1. BÖLGE

Dursun Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti

Ümit Özlale - İYİ Parti

İZMİR 2. BÖLGE

Hüsmen Kırkpınar - İYİ Parti

KAYSERİ

Dursun Ataş - İYİ Parti

KOCAELİ

Lütfü Türkkan - İYİ Parti

KONYA

Ünal Karaman - İYİ PARTİ

MANİSA

Şenol Suat - İYİ Parti

MERSİN

Burhanettin Kocamaz - İYİ Parti

MUĞLA

Metin Ergün - İYİ Parti

SAKARYA

Ümit Dikbayır - İYİ Parti

SAMSUN

Erhan Usta - İYİ Parti

TEKİRDAĞ

Selcan Hamşıoğlu- İYİ Parti

TRABZON

Yavuz Aydın - İYİ Parti

YOZGAT

Lütfullah Kayalar - İYİ Parti


Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?
Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?

2023 cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri yapıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35,5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 25,4 ile ikinci, MHP yüzde 10,1 ile üçüncü olurken İYİ Parti 9,7 ile dördüncü, HDP’nin devamı olan Yeşil Sol ise 8,8 ile beşinci oldu. CHP seçim sonuçlarına göre 169 vekil çıkardı. Millet İttifakı'na destek veren ve seçime CHP listelerinden giren Saadet Partisi milletvekili adaylarının Meclis’e girip girmediği araştırılıyor. Saadet, CHP listelerinden giden 24 adaydan 9 ismi Meclis’e gönderdi. Peki Saadet Partisi hangi illerde milletvekili kazandı? İşte DEVA ve Gelecek Partisi kazanan milletvekili sayıları ve isimleri.

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