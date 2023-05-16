28. dönem İYİ Parti milletvekilleri
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği sonuçları sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanlığı seçimlerin ikinci tura kaldığını duyurdu. Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. Milletvekili genel seçim ile de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gidecek 600 vekil de belirlendi. Seçim sonrasında İYİ Parti Milletvekilleri isimleri merak edilmeye başladı. YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde İYİ Parti Meclis’e 44 milletvekili göndermeye hak kazandı. İşte 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti’nin kazanan milletvekilleri.
İYİ Parti 28. dönem milletvekili kazananların isim listesi
ADANA
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ / İYİ PARTİ
BİLAL BİLİCİ / İYİ PARTİ
HAKAN ŞEREF OLGUN / İYİ PARTİ
TURAN YALDIR / İYİ PARTİ
AHMET EŞREF FAKIBABA / İYİ PARTİ
ADNAN BEKER / İYİ PARTİ
YÜKSEL ARSLAN / İYİ PARTİ
KÜRŞAD ZORLU / İYİ PARTİ
UĞUR POYRAZ / İYİ PARTİ
AYKUT KAYA / İYİ PARTİ
ÖMER KARAKAŞ / İYİ PARTİ
Turhan Çömez - İYİ Parti
Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti
Hasan Toktaş - İYİ Parti
Rıdvan Uz - İYİ Parti
Yasin Öztürk - İYİ Parti
Mehmet Akalın - İYİ Parti
İdris Nebi Hatipoğlu - İYİ Parti
Mehmet Mustafa Gürban - İYİ Parti
Adnan Şefik Çirkin - İYİ Parti
Aylin Cesur - İYİ Parti
Nimet Özdemir - İYİ Parti
Burak Akburak - İYİ Parti
Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti
Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti
Ersin Beyaz - İYİ Parti
Seyithan İzsiz - İYİ Parti
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti
Dursun Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti
Ümit Özlale - İYİ Parti
Hüsmen Kırkpınar - İYİ Parti
Dursun Ataş - İYİ Parti
Lütfü Türkkan - İYİ Parti
Ünal Karaman - İYİ PARTİ
Şenol Suat - İYİ Parti
Burhanettin Kocamaz - İYİ Parti
Metin Ergün - İYİ Parti
Ümit Dikbayır - İYİ Parti
Erhan Usta - İYİ Parti
Selcan Hamşıoğlu- İYİ Parti
Yavuz Aydın - İYİ Parti
Lütfullah Kayalar - İYİ Parti