İzmir seçim bölgeleri
Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi seçimi için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından İzmir’de yer alan 2 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı. 2022 nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde İstanbul 4.462.056'lık nüfusuyla 28 milletvekili çıkaracak. Peki, İzmir’in seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte İzmir seçim bölgeleri.
İzmir 1. Bölge nereler, hangileri?
- Balçova,
- Buca,
- Çeşme,
- Gaziemir,
- Güzelbahçe,
- Karabağlar,
- Karaburun,
- Konak,
- Menderes,
- Narlıdere,
- Seferhisar,
- Selçuk,
- Torbalı
- Urla
İzmir 2. Bölge nereler, hangileri?
- Aliağa,
- Bayındır,
- Bayraklı,
- Beragama,
- Beydağ,
- Bornova,
- Çiğli,
- Dikili,
- Foça,
- Karşıyaka,
- Kemalpaşa,
- Kınık,
- Kiraz,
- Menemen,
- Ödemiş
- Tire
AK Parti İzmir 1. bölge milletvekili adayları
İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU
İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA
İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI
İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE
İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN
İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU
İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI
İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ
İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN
İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ
İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
AK Parti İzmir 2. bölge milletvekili adayları
İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN
İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ
İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN
İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN
İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR
İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ
İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN
İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ
İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI
İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK
İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ
İZMİR-2 11 HALİL POLAT
İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN
İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ
İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL
CHP İzmir 1. Bölge milletvekili adayları
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA)
7. Haydar Altıntaş (DP)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
CHP İzmir 2. Bölge milletvekili adayları
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (DP)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
10. Altan İnanç
11. Emine Helin İnan Kınay
12. Ayten Gülsever
13. Nurşen Balcı
14. Burak Kotan
MHP İzmir 1. bölge milletvekili adayları
1- HASAN KALYONCU
2- BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
3- CİHAN ASLAN
4- SELAHATTİN ŞAHİN
5- UFUK AKSOY
6- SIDIKA TOPAL
7- SALİM ARDUÇLU
8- LOKMAN KIZILÖRENLİ
9- NİHAL BAŞ
10- ALİ DURUT
11- ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
12- HÜLYAAYKAÇ
13- HALİT GÖNDÜZ
14- KAYHAN DERYA
MHP İzmir 2. bölge milletvekili adayları
1- TAMER OSMANAĞAOĞLU
2- ABDULKADİR BEKTAŞ
3- İSMAİL OBUZ
4- AYŞEGÜL EKŞİ
5- RECEP AKAN
6- EYÜP ERİM ERGÖREN
7- ÇETİN ALTIN
8- İHSAN GÜRKAN TAŞKIN
9- AHMET DEHA İMAL
10- YİĞİT FİKRİ ATALI
11- HASAN SEKİN
12- ERHAN ELİBOL
13- MUSTAFA ÇİNTAŞ
14- MEHMET MERT DOLĞAÇ