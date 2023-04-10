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İzmir 1 ve 2. seçim bölgelerinde yer alan ilçeler

Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. YSK seçim takvimine göre partiler, 2023 seçimi için milletvekili aday listelerini 9 Nisan’da teslim etti. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimleri için illerin milletvekili sayıları da açıklandı. Buna göre İzmir 28 milletvekili çıkaracak. AK Parti İzmir 1. bölge 1. sıradan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu, CHP ise İzmir 2’inci bölge 1. sıradan Gökçe Gökçen’i aday gösterdi. Peki İzmir 1 ve 2. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor? İzmir’in seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor?

12:53 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İzmir seçim bölgeleri

İzmir seçim bölgeleri

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi seçimi için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından İzmir’de yer alan 2 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı. 2022 nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde İstanbul 4.462.056'lık nüfusuyla 28 milletvekili çıkaracak. Peki, İzmir’in seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte İzmir seçim bölgeleri.

İzmir 1. Bölge nereler, hangileri?

  1. Balçova,
  2. Buca,
  3. Çeşme,
  4. Gaziemir,
  5. Güzelbahçe,
  6. Karabağlar,
  7. Karaburun,
  8. Konak,
  9. Menderes,
  10. Narlıdere,
  11. Seferhisar,
  12. Selçuk,
  13. Torbalı
  14. Urla

İzmir 2. Bölge nereler, hangileri?

  1. Aliağa,
  2. Bayındır,
  3. Bayraklı,
  4. Beragama,
  5. Beydağ,
  6. Bornova,
  7. Çiğli,
  8. Dikili,
  9. Foça,
  10. Karşıyaka,
  11. Kemalpaşa,
  12. Kınık,
  13. Kiraz,
  14. Menemen,
  15. Ödemiş
  16. Tire

AK Parti İzmir 1. bölge milletvekili adayları

İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU

İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA

İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI

İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ

İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE

İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN

İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU

İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI

İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ

İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN

İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ

İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

AK Parti İzmir 2. bölge milletvekili adayları

İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN

İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ

İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN

İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN

İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR

İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ

İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN

İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ

İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI

İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK

İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ

İZMİR-2 11 HALİL POLAT

İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN

İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ

İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL

CHP İzmir 1. Bölge milletvekili adayları

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda Erdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA)

7. Haydar Altıntaş (DP)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

CHP İzmir 2. Bölge milletvekili adayları

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (DP)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

10. Altan İnanç

11. Emine Helin İnan Kınay

12. Ayten Gülsever

13. Nurşen Balcı

14. Burak Kotan

MHP İzmir 1. bölge milletvekili adayları

1- HASAN KALYONCU

2- BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3- CİHAN ASLAN

4- SELAHATTİN ŞAHİN

5- UFUK AKSOY

6- SIDIKA TOPAL

7- SALİM ARDUÇLU

8- LOKMAN KIZILÖRENLİ

9- NİHAL BAŞ

10- ALİ DURUT

11- ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12- HÜLYAAYKAÇ

13- HALİT GÖNDÜZ

14- KAYHAN DERYA

MHP İzmir 2. bölge milletvekili adayları

1- TAMER OSMANAĞAOĞLU

2- ABDULKADİR BEKTAŞ

3- İSMAİL OBUZ

4- AYŞEGÜL EKŞİ

5- RECEP AKAN

6- EYÜP ERİM ERGÖREN

7- ÇETİN ALTIN

8- İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

9- AHMET DEHA İMAL

10- YİĞİT FİKRİ ATALI

11- HASAN SEKİN

12- ERHAN ELİBOL

13- MUSTAFA ÇİNTAŞ

14- MEHMET MERT DOLĞAÇ

AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.

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