Özgün İzmir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı
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İzmir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir’'de, yarın fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Halkın, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bornova, Buca, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz ilçelerinde çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. İzmir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir 5 günlük hava durumu
İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın il genelinde fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

DOĞU İLÇELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın il genelinde fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağanak ve gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde (Bornova, Buca, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın il genelinde kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağış ve lodos nedeniyle, meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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