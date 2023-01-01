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İzmir için 2 gün fırtına uyarısı
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Perşembe ve Cuma günü yer yer kuvvetli fırtına uyarısı yapan meteoroloji, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri konusunda vatandaşları uyardı. İzmir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
14:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir’de yarından itibaren 2 gün boyunca fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

YER YER KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojinin açıklamasında, "Bölgemizde halen devam etmekte olan rüzgarın, İzmir il genelinde 19 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Fırtınanın yarın saat 09.00'da başlayıp, 20 Ocak günü saat 18.00'de etkini yitirmesinin beklendiği bildirildi.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir 5 günlük hava durumu için


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#meteoroloji
1 saat önce
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İzmir için 2 gün fırtına uyarısı
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