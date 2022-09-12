İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretilirken, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

TOKİ sosyal konut projesi başvuru detayları

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

REKLAM

"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak." İşte İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa projesi detayları.

TOKİ sosyal konut projesi detayları

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü açıklayacak. Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

REKLAM

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

TOKİ sosyal konut başvurusu kimler yapacak?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

TOKİ sosyal konut projesi vade sayısı kaç ay?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Sosyal konut arsa satışlarına arsası olan başvuracak mı?

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

REKLAM

TOKİ sosyal konut arsa satışı başvuru şartı nedir?

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ sosyal konut başvuru bedeli ne kadar, kaç lira olacak?

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

REKLAM

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

TOKİ İzmir evleri nereye yapılacak?

İzmir İli Aliağa ilçesine 750 konut

İzmir İli Karabağlar ilçesine 750 konut

İzmir İli Kemalpaşa ilçesine 800 konut

İzmir İli Seferihisar ilçesine 1000 konut

İzmir İli Selçuk ilçesine 200 konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi. İzmir'de yapılacak konut sayısına ilişkin net rakam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

REKLAM

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ekranı için tıklayın

TOKİ için E devlet üzerinden yapılacak başvuru işlemleri nelerdir?

Başvuru sahibi;

• E-devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

• Başvuru ekranında, bilgilendirme ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

• E-Devlet üzerinden yapılan başvurunun tamamlanması için ilgili banka tarafından SMS ile tarafınıza iletilen hesap numarasına Başvuru Bedeli'nin yatrılması gerekmektedir.

• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

• Internet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek başvuru bedeli ödemelerinde sahte SMS bilgilendirmesine karşı dikkatli olunması ve hesabın adınıza başvuru işlemi için açılmış hesap olduğundan emin olunması önemle duyurulur.

REKLAM

TOKİ sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak?

Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte ilgili bankaya başvuruda bulunabilir.

TOKİ 81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİNİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Tel No: TOKİ müşteri hizmetleri ve iletişim numarası kaç?

TOKİ iletişim numarası, adres bilgileri

ÖZGÜN Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

ÖZGÜN 2023 asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olur?



